Generador de Vídeos para Habilitación de Socios: Impulsa la Formación y las Ventas
Transforma guiones en vídeos de incorporación de socios atractivos con generación de voz en off impulsada por AI para una comunicación global sin fisuras.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un vídeo explicativo dinámico de 60 segundos para tu equipo de habilitación de ventas, detallando una nueva característica del producto. Este vídeo atractivo, elaborado con la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde un guion, debe transmitir un profundo conocimiento del producto a través de visuales claros y audio nítido, mejorado aún más con subtítulos generados automáticamente para asegurar la accesibilidad. Su propósito es equipar rápidamente a los socios de ventas con actualizaciones esenciales.
Diseña un vídeo promocional conciso de 30 segundos dirigido a socios potenciales, destacando la facilidad de creación de vídeos. Este vídeo rápido e inspirador, utilizando las ricas plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock diversa, mostrará lo rápido que pueden generar contenido de alta calidad. El objetivo es demostrar el poder de un generador de vídeos AI en simplificar sus esfuerzos de marketing.
Desarrolla un vídeo de refuerzo de formación colaborativa de 90 segundos para socios existentes. Esta pieza orientada a soluciones, aprovechando diversos avatares de AI y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen para entrega multiplataforma, debe fomentar el compromiso continuo con la formación de socios al abordar desafíos comunes y ofrecer soluciones prácticas. El estilo visual debe ser alentador y accesible, fomentando un sentido de colaboración en equipo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea más cursos y alcanza a más estudiantes en todo el mundo.
Transforma la incorporación de socios con vídeos de formación completos y multilingües que expanden tu alcance global.
Impulsa el compromiso y la retención de la formación con AI.
Involucra a los socios con vídeos de incorporación generados por AI dinámicos que mejoran la retención del conocimiento y los resultados de aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo optimiza HeyGen la habilitación de socios con vídeos AI?
HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos AI, permitiendo a los equipos de habilitación de ventas crear rápidamente vídeos completos de formación e incorporación de socios. Aprovecha los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo para producir contenido atractivo para socios globales de manera eficiente.
¿Puede HeyGen soportar vídeos de formación multilingües para socios globales?
Absolutamente. HeyGen permite la creación de vídeos de formación multilingües, perfectos para socios globales. Con características como generación de voz en off y subtítulos, puedes asegurar que el profundo conocimiento del producto sea accesible para todos, fomentando una formación integral de socios.
¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para la creación de vídeos de incorporación de socios?
HeyGen aumenta significativamente la eficiencia en la creación de vídeos de incorporación de socios a través de su funcionalidad de texto a vídeo y avatares de AI realistas. Esto permite la producción rápida de vídeos de incorporación de alta calidad, asegurando que tus socios de ventas estén rápidamente al día.
¿HeyGen se integra con plataformas LMS existentes para la formación de socios?
HeyGen soporta la creación de contenido de formación adecuado para la integración con LMS, mejorando tu estrategia de habilitación de socios. Utiliza características como controles de marca y colaboración en equipo para desarrollar vídeos AI totalmente personalizados y consistentes para todos tus socios de ventas.