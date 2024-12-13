Creador de Vídeos para la Colaboración con Padres: Involucra a las Familias con IA

Crea contenido informativo para padres e involucra a las familias generando vídeos profesionales con generación de Voz en off.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a padres que desean entender el nuevo currículo STEM de la escuela, presentado de manera clara, informativa y profesional con animaciones de texto dinámicas. Este contenido de "creador de vídeos educativos" debe proporcionar "contenido informativo para padres" convirtiendo un guion detallado en una guía visual comprensiva usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen, complementado con Subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y comprensión.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de actualización de 45 segundos para padres ocupados, sirviendo como un "boletín de vídeo" rápido que destaca los próximos eventos escolares y logros clave. El estilo visual y de audio debe ser animado, conciso y visualmente atractivo, utilizando música enérgica pero no distractora. Este prompt enfatiza la creación de contenido rápidamente usando las Plantillas y escenas de HeyGen y aprovechando el soporte de la biblioteca de Medios/stock para visuales relevantes, asegurando que las "plantillas fáciles de usar" sean parte del proceso de creación.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de 60 segundos destinado a padres potenciales y miembros de la comunidad, inspirándolos a asistir a una jornada de puertas abiertas que muestre los programas únicos de la escuela. El vídeo debe tener un estilo visual celebratorio e inspirador, presentando interacciones positivas entre estudiantes y familias. Este prompt de "vídeos de marketing escolar" debe permitir a los usuarios "personalizar su vídeo" utilizando la función de redimensionamiento y exportación de Aspecto de HeyGen para adaptarse a varias plataformas de redes sociales y asegurar la consistencia de la marca.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para la Colaboración con Padres

Crea sin esfuerzo vídeos atractivos e informativos para la comunicación con padres, fortaleciendo las asociaciones escuela-familia con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra función de Texto a vídeo impulsada por IA transforma tu texto en contenido atractivo, formando la base de tu vídeo para la colaboración con padres.
2
Step 2
Elige tus Visuales
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu mensaje. También puedes personalizar escenas para asegurar que tu vídeo resuene con la marca y el mensaje de tu escuela.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Incorpora el logotipo y los colores de tu escuela usando controles de Marca para mantener la consistencia y profesionalismo en tus vídeos para la colaboración con padres.
4
Step 4
Finaliza y Distribuye
Utiliza la Generación de Vídeo de Extremo a Extremo para producir un vídeo de alta calidad listo para tu audiencia. Expórtalo en varios formatos de aspecto para compartir fácilmente tu contenido informativo para padres a través de todos los canales de comunicación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Participación y Educación de los Padres

.

Mejora la participación familiar y la comprensión de las iniciativas escolares con contenido de vídeo dinámico impulsado por IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos educativos?

HeyGen es un creador de vídeos educativos impulsado por IA que transforma texto en contenido de vídeo profesional. Utiliza capacidades avanzadas de Texto a vídeo, junto con avatares de IA y generación de Voz en off natural, para agilizar todo el proceso de producción. Con plantillas fáciles de usar, HeyGen hace que la creación de contenido informativo sea sencilla y eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos para la participación de los padres?

Absolutamente. HeyGen sirve como un eficaz creador de vídeos para la colaboración con padres, permitiendo a las escuelas producir contenido informativo de alta calidad diseñado para Involucrar a las Familias. Puedes personalizar fácilmente tu vídeo con controles de Marca robustos, asegurando que todas las comunicaciones se alineen con la identidad de tu escuela para un mensaje consistente y profesional.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la personalización de vídeos y una distribución más amplia?

HeyGen proporciona características completas de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo, incluyendo la capacidad de personalizar completamente tu vídeo con controles de marca como logotipos y colores. También ofrece subtítulos automáticos para accesibilidad y facilita la optimización de vídeos para varias plataformas como redes sociales y boletines de vídeo, asegurando el máximo alcance e impacto.

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para mejorar los flujos de trabajo de producción de vídeos?

HeyGen aprovecha capacidades avanzadas impulsadas por IA para mejorar y agilizar significativamente la producción de vídeos. Esto incluye la generación de avatares de IA realistas, la conversión de guiones de Texto a vídeo en escenas dinámicas, la creación de generación de Voz en off natural y la adición automática de subtítulos. Estas características hacen que la creación de vídeos profesionales sea accesible, eficiente y escalable para cualquier proyecto.

