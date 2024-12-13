Creador de Vídeos para el Compromiso de Padres: Conexiones Fáciles y Potenciadas por IA

Aumenta el compromiso en la formación de padres y comparte contenido informativo para padres utilizando funciones intuitivas de texto a vídeo para una creación sin esfuerzo.

380/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos para administradores escolares y profesores, proporcionando actualizaciones atractivas para padres sobre las próximas iniciativas escolares. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con una voz en off clara generada a partir de un guion utilizando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo inspirador de 60 segundos diseñado para aumentar el compromiso de los padres en programas educativos nuevos. Dirigido a padres que participan en estos programas de formación, con un estilo visual educativo pero alentador, con música de fondo suave y texto claro en pantalla, utilizando plantillas de vídeo personalizables para una producción rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una historia de vídeo dinámica de 20 segundos impulsada por IA para equipos de marketing que promueven eventos comunitarios centrados en la familia. El estilo visual debe ser moderno y rápido, con efectos de sonido impactantes y llamadas a la acción claras, asegurando que pueda adaptarse fácilmente a varias plataformas de redes sociales utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para el Compromiso de Padres

Crea fácilmente vídeos impactantes para conectar con familias, compartir actualizaciones y aumentar el compromiso utilizando nuestra plataforma intuitiva potenciada por IA.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo personalizables diseñadas para contenido de compromiso de padres. Esto proporciona un inicio rápido para cualquier creador de vídeos de compromiso de padres.
2
Step 2
Añade Tu Contenido
Añade tu guion y aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo para generar voces en off de sonido natural, haciendo que tus vídeos de compromiso familiar personalizados sean más accesibles y atractivos.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Mantén una comunicación consistente utilizando controles de marca para incorporar tu logo, colores personalizados y fuentes, asegurando que cada vídeo de actualizaciones atractivas para padres refleje la identidad de tu organización.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo aplicando el cambio de tamaño de aspecto para una visualización óptima en cualquier plataforma. Exporta tu vídeo profesionalmente elaborado para aumentar fácilmente el compromiso en la formación de padres y compartir contenido informativo para padres.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Comunicaciones Atractivas para Padres

.

Produce rápidamente actualizaciones de vídeo visualmente atractivas, manteniendo a los padres informados y conectados con las actividades escolares o del programa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos personalizados y atractivos para el compromiso de padres?

HeyGen actúa como tu motor creativo, permitiéndote generar vídeos de compromiso familiar personalizados con avatares de IA y plantillas de vídeo personalizables. Esto asegura que tu contenido informativo para padres sea siempre fresco y cautivador.

¿Qué características hacen de HeyGen una plataforma intuitiva para actualizaciones de padres?

HeyGen proporciona una plataforma intuitiva donde puedes transformar fácilmente texto en vídeo utilizando nuestra funcionalidad de texto a vídeo. Esto agiliza la creación de actualizaciones atractivas para padres, haciendo que la producción de vídeos sea accesible para todos.

¿Puedo mantener la identidad de mi marca al crear vídeos con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo, colores y otros elementos de marca directamente en tus vídeos de compromiso de padres. Esto ayuda a reforzar tu identidad y construir confianza como creador profesional de vídeos de compromiso de padres.

¿HeyGen soporta varios formatos de vídeo y plataformas para compartir?

Sí, HeyGen ofrece generación de vídeo de extremo a extremo, proporcionando flexibilidad para diversas necesidades de compartición. Puedes ajustar fácilmente tus vídeos con el cambio de tamaño de aspecto para adaptarse a diferentes canales de redes sociales o plataformas de comunicación sin problemas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo