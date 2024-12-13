Impulsa la Participación con un Generador de Vídeos de Comunicación para Padres con AI

Transforma texto en mensajes visuales atractivos usando texto a vídeo desde guion, haciendo que las actualizaciones para padres sean sencillas para las escuelas.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para padres de alumnos de primaria, diseñado para generar actualizaciones atractivas sobre los próximos eventos escolares. El estilo visual debe ser brillante y colorido, mostrando actividades escolares y niños sonrientes, acompañado de una voz en off cálida y amigable. Utiliza la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para producir rápidamente anuncios con sonido profesional.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos utilizando el Creador de Vídeos de Participación de Padres de HeyGen, invitando a los padres de estudiantes de secundaria a un importante evento educativo. Los visuales deben ser atractivos, quizás usando algunas de las plantillas de vídeo educativo de HeyGen, con una banda sonora animada y una voz clara y entusiasta entregada por un avatar de AI para explicar los beneficios de asistir.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una pieza concisa de generador de vídeo de comunicación para padres de 60 segundos para explicar una nueva política escolar a todos los padres. El estilo visual debe ser profesional y claro, usando gráficos simples para resaltar los puntos clave, y una voz neutral e informativa. Asegura la accesibilidad incluyendo automáticamente subtítulos usando las funciones de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo alegre de 20 segundos para compartir momentos destacados del aula o logros de los estudiantes con los padres de niños de preescolar y jardín de infancia, ideal para un boletín de vídeo. El estilo visual debe ser ligero y atractivo, mostrando momentos genuinos de los estudiantes, complementado con música de fondo alegre. Mejora los visuales aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para elementos creativos adicionales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Comunicación para Padres

Crea sin esfuerzo actualizaciones de vídeo atractivas y personalizadas para padres, fomentando conexiones más fuertes entre la escuela y el hogar con la simplicidad impulsada por AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Introduce tu mensaje de comunicación para padres escribiendo o pegando texto. Nuestra plataforma aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo desde guion para dar vida a tus palabras.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo personalizables y escenas para representar visualmente tu mensaje. Esto asegura contenido atractivo y de aspecto profesional.
3
Step 3
Añade una Voz Profesional
Mejora tu vídeo con audio claro y atractivo. Nuestra función de generación de voz en off proporciona una narración de sonido natural para tu guion.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Revisa tu vídeo completado y haz los ajustes finales necesarios. Luego, exporta tu vídeo sin esfuerzo, listo para compartir con los padres a través de varias plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Actualizaciones Atractivas para Padres

Crea rápidamente anuncios de vídeo personalizados y visualmente atractivos para eventos escolares, avisos importantes y logros estudiantiles.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las escuelas a mejorar la comunicación y participación de los padres?

El generador de vídeos con AI de HeyGen permite a las escuelas crear vídeos de comunicación personalizados para padres, fomentando una mayor participación. Utiliza plantillas de vídeo personalizables y avatares de AI para generar actualizaciones atractivas para padres sin esfuerzo, simplificando la comunicación escuela-padre.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo educativo para profesores y escuelas?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo educativo diseñadas para ayudar a profesores y escuelas a producir vídeos cautivadores. Estas plantillas facilitan la creación de vídeos para lecciones, vídeos de marketing escolar y recorridos virtuales por el campus, aumentando el control creativo.

¿Qué características hacen de HeyGen un generador de vídeos con AI fácil de usar para educadores?

HeyGen simplifica la creación de vídeos con características como texto a vídeo desde guion y generación de voz en off, convirtiéndolo en un generador de vídeos con AI eficiente. Los educadores pueden transformar rápidamente guiones en vídeos profesionales, aprovechando nuestras capacidades de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo.

¿Pueden las escuelas personalizar los vídeos generados por HeyGen con su propia marca?

Absolutamente. HeyGen permite a las escuelas personalizar sus vídeos con controles de Branding, incluyendo logotipos y colores, asegurando la narración de la marca. Esta característica ayuda a crear vídeos de participación familiar personalizados y contenido de marketing escolar profesional que se alinea con la identidad de tu institución.

