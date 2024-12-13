Creador de Vídeos de Mapeo de Recuperación Pandémica para Visualizar el Progreso

Visualiza fácilmente el progreso de la recuperación con mapas de vídeo dinámicos y capacidades inteligentes de Texto a vídeo desde guion.

390/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo atractivo de 30 segundos dirigido a aventureros y viajeros, usando una animación de mapa de viaje animada para visualizar tu recorrido por destinos recién reabiertos, manteniendo un estilo visual aventurero y personal complementado por una voz en off conversacional. Genera la narrativa sin problemas con la función de generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo profesional de 60 segundos para pequeñas empresas y comunidades locales, empleando transiciones dinámicas dentro de un creador de mapas animados para ilustrar la revitalización económica regional y el crecimiento post-pandemia, presentado con un estilo visual limpio e informativo y audio preciso. Comienza a construir rápidamente con las Plantillas y escenas listas para usar de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo educativo de 45 segundos para comunicadores de salud pública, mostrando rutas y destinos críticos de distribución de ayuda en mapas de vídeo claros para informar al público sobre iniciativas de salud y despliegue de recursos, entregado con un estilo visual y de audio autoritario y educativo. Asegura una visualización óptima en todas las plataformas utilizando la funcionalidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Mapeo de Recuperación Pandémica

Crea fácilmente mapas animados atractivos para visualizar los esfuerzos de recuperación global, mostrar rutas vitales y comunicar el progreso con contenido de vídeo dinámico.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla de Mapa
Elige entre una variedad de plantillas listas para usar dentro de nuestra interfaz fácil de usar para comenzar a visualizar los esfuerzos de recuperación con una base sólida.
2
Step 2
Personaliza Rutas y Datos
Añade rutas y destinos específicos o puntos de interés para ilustrar hitos de recuperación y progreso con opciones de personalización completas.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Animaciones
Genera narrativas convincentes con la generación de voz en off y mejora tu mapa con animaciones de mapas 3D dinámicas para dar vida a tu historia.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Recuperación
Exporta tu mapa animado completado en varios formatos, utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones adecuadas para compartir el progreso en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Da Vida a Eventos Históricos con Narración de Vídeo Potenciada por IA

.

Anima datos de mapeo y visualiza trayectorias de recuperación para contar historias convincentes de progreso y desafíos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear mapas animados atractivos para mis proyectos?

HeyGen te permite crear impresionantes mapas animados ofreciendo plantillas listas para usar y una interfaz intuitiva. Visualiza fácilmente tu recorrido y muestra rutas y destinos con mapas de vídeo dinámicos que cautivan a tu audiencia.

¿HeyGen admite animaciones de mapas 3D para mejorar la narración visual?

Sí, HeyGen te permite crear animaciones de mapas 3D atractivas con transiciones y efectos dinámicos. Esta función te permite contar una historia visualmente rica, haciendo que tu contenido de vídeo realmente destaque con una gran animación.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta de mapeo y creador de vídeos eficaz para diversas necesidades?

HeyGen integra potentes capacidades de IA, funcionando como una herramienta de mapeo integral y creador de vídeos. Puedes generar voces en off profesionales y convertir texto a vídeo desde guiones, agilizando la creación de tus mapas animados con un Agente de Vídeo IA.

¿Puedo personalizar los vídeos de mapas animados con mi marca específica usando HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar tus vídeos de mapas animados con tu logotipo y colores de marca. También puedes utilizar el redimensionamiento de relación de aspecto y varios formatos de exportación para asegurar que tus mapas se alineen perfectamente con las directrices de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo