

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de producto limpio de 45 segundos para creadores de contenido y marcas de comercio electrónico, destacando la facilidad de generar Creativos de Anuncios atractivos. Visualmente, el vídeo debe ser nítido y centrado en demostraciones de productos, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen, con subtítulos claros y concisos para explicar los beneficios de crear Vídeos de Producto atractivos que capturen la atención.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo autoritario de 60 segundos diseñado para profesionales de marketing de rendimiento y gestores de campañas, enfatizando la capacidad de crear anuncios de vídeo ganadores. El estilo visual y de audio debe ser basado en datos y profesional, empleando gráficos elegantes en pantalla para demostrar cómo la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen ayuda a optimizar para varias plataformas, respaldado por una rica biblioteca de medios/soporte de stock para mejorar los esfuerzos de optimización con AI.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo rápido de 15 segundos para profesionales de marketing en redes sociales y startups, ilustrando cuán rápidamente se pueden aprovechar las nuevas tendencias creativas. El estilo visual debe ser moderno y altamente atractivo con colores vibrantes y música contemporánea, demostrando la flexibilidad de las plantillas de vídeo de HeyGen y cómo se puede producir contenido fácilmente a partir de una entrada de texto a vídeo simple para mantenerse a la vanguardia en la generación de conceptos de anuncios.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Conceptuales de Anuncios Pagados

Crea rápidamente anuncios de vídeo pagados de alto rendimiento con AI. Genera conceptos diversos, personaliza visuales y optimiza para un impacto máximo en todas las plataformas.

1
Step 1
Crea tu Concepto
Comienza seleccionando de una biblioteca de **plantillas de vídeo** o introduce tu guion para generar visuales iniciales, sentando las bases para tu concepto de anuncio.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales
Mejora tu anuncio incorporando **avatares de AI** realistas para presentar tu mensaje o subiendo tus propios medios para un toque personalizado.
3
Step 3
Genera Locuciones Atractivas
Utiliza AI avanzada para la **generación de locuciones** y crea audio de sonido natural para tu anuncio, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y persuasiva.
4
Step 4
Refina y Exporta
Finaliza tu anuncio aplicando controles de marca como logotipos y colores, luego utiliza **redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones** para obtener tus vídeos listos para anuncios perfectamente optimizados para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Produce Vídeos de Anuncios Testimoniales

Transforma historias de éxito de clientes en poderosos anuncios de vídeo con AI, construyendo confianza y credibilidad para tu producto o servicio.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de anuncios de vídeo con AI?

HeyGen aprovecha un "motor creativo impulsado por AI" para transformar guiones y locuciones en "anuncios de vídeo" dinámicos. Los usuarios pueden producir rápidamente "vídeos listos para anuncios" utilizando "avatares de AI", "plantillas de vídeo" y un "editor de arrastrar y soltar", agilizando el proceso de "creación de anuncios".

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para crear vídeos de producto atractivos?

HeyGen proporciona avanzados "avatares de AI", "voces realistas" y capacidades de texto a vídeo, lo que lo hace ideal para desarrollar "Vídeos de Producto" y "Creativos de Anuncios" atractivos. También puedes utilizar "sesiones de fotos virtuales de productos" e integrar "colores de marca" para asegurar "anuncios de vídeo ganadores" que resuenen con tu audiencia.

¿Puede HeyGen ayudar a generar diversas variantes de "vídeos conceptuales de anuncios pagados" de manera eficiente?

Absolutamente. La plataforma de HeyGen te permite generar rápidamente múltiples "variantes de vídeo" a partir de un único "generador de conceptos de anuncios". Esto incluye la incorporación de "animaciones", "música" y varios elementos de "llamada a la acción" para optimizar tus "anuncios de vídeo" para diferentes plataformas y audiencias objetivo.

¿Cómo puede HeyGen acelerar la "creación de vídeos" para los profesionales de marketing?

HeyGen empodera a los "profesionales de marketing" para acelerar la "creación de vídeos" proporcionando un conjunto completo de "herramientas impulsadas por AI" como "plantillas de vídeo" preconstruidas, un "editor de arrastrar y soltar" fácil de usar y generación instantánea de activos. Esto facilita la rápida iteración y el despliegue de "creativos enfocados en la conversión" sin un esfuerzo de producción tradicional extenso.

