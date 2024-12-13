Creador de Vídeos de Resumen: Crea Vídeos Explicativos Atractivos

Crea vídeos de resumen profesionales en minutos. Aprovecha los avatares de IA para dar vida a tu contenido sin necesidad de actores.

Imagina a un pequeño empresario que necesita un vídeo de resumen de 45 segundos para presentar su nuevo servicio. Creará un vídeo explicativo animado, moderno y atractivo utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen, con una voz en off amigable y animada y visuales coloridos para atraer a los clientes potenciales que navegan en línea.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Un profesional de marketing quiere crear un vídeo explicativo convincente de 60 segundos para el lanzamiento de un producto próximo. El vídeo adoptará un estilo corporativo profesional y limpio con cortes dinámicos y una voz en off autoritaria generada directamente en la plataforma, dirigido a una audiencia B2B interesada en soluciones innovadoras.
Prompt de Ejemplo 2
Para creadores de contenido y entusiastas de la tecnología, imagina un vídeo elegante de 30 segundos que demuestre una herramienta avanzada de creación de vídeos impulsada por IA. Este vídeo futurista y atractivo presenta avatares de IA realistas que muestran los beneficios clave, con un fondo de gráficos vibrantes y rápidos y una pista de música electrónica convincente.
Prompt de Ejemplo 3
Los departamentos de RRHH y líderes de equipo pueden crear fácilmente un vídeo de 60 segundos para comunicación interna, detallando nuevas políticas de la empresa o información de incorporación. Este vídeo cálido y conversacional contará con visuales claros, un orador atractivo y subtítulos generados automáticamente para garantizar la accesibilidad para todos los empleados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Resumen

Crea vídeos de resumen atractivos con facilidad usando herramientas impulsadas por IA. Transforma rápidamente ideas en contenido profesional, agilizando tu proceso de producción de vídeos.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona de nuestra diversa colección de plantillas profesionales para comenzar rápidamente a construir tu vídeo de resumen.
2
Step 2
Añade tu Guion
Pega tu guion de texto y observa cómo se transforma en contenido de vídeo dinámico, completo con voces sintetizadas.
3
Step 3
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu vídeo de resumen, dando vida a tu contenido con movimientos naturales.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Revisa tu vídeo de resumen final y expórtalo en tu relación de aspecto preferida, listo para compartir en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Resúmenes de Anuncios de Alto Impacto

.

Genera anuncios de vídeo cortos y convincentes que sirvan como resúmenes efectivos de productos/servicios, impulsando un mayor rendimiento de campaña y tasas de conversión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos animados atractivos?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos animados profesionales sin esfuerzo. Con nuestra extensa biblioteca de plantillas y avatares de IA realistas, puedes dar vida a tu narrativa de vídeo rápidamente, perfecto para marketing o comunicación interna.

¿HeyGen admite la personalización de marca para mis estilos de vídeo corporativo?

Por supuesto, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca para mantener estilos de vídeo corporativo consistentes. También puedes utilizar nuestra biblioteca de medios y animaciones para personalizar aún más la creación de tu vídeo profesional.

¿Qué tipo de contenido de vídeo puedo crear con las herramientas impulsadas por IA de HeyGen?

La plataforma de creación de vídeos impulsada por IA de HeyGen te permite producir una amplia gama de contenido, desde vídeos explicativos convincentes hasta vídeos de formación informativos. Puedes generar fácilmente voces en off con sonido natural directamente desde tu guion, agilizando tu proceso de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen ayudarme a optimizar mis vídeos para diversas plataformas y accesibilidad?

Sí, HeyGen asegura que tu contenido de vídeo esté listo para una distribución diversa. Nuestra plataforma admite el cambio de tamaño de la relación de aspecto para varias cuentas de redes sociales y proporciona generación automática de subtítulos, mejorando la accesibilidad y el alcance de tus exportaciones de vídeo MP4.

