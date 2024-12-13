Generador de Vídeos de Alcance: Crea Vídeos Personalizados de IA

Transforma tus presentaciones de ventas con impresionantes avatares de IA y genera contenido atractivo para la prospectación en vídeo.

Desarrolla un vídeo de 90 segundos para gerentes de TI y equipos de Operaciones de Ventas, demostrando cómo las "Integraciones CRM" de HeyGen simplifican la creación de contenido de "generador de vídeos de alcance". El vídeo debe tener un estilo visual profesional e instructivo con una voz en off autoritaria de IA, mostrando "automatizaciones de vídeo" sin interrupciones a través de la función "Texto a vídeo desde guion".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de 60 segundos dirigido a profesionales de ventas B2B y estrategas de marketing, destacando el poder de los "vídeos personalizados de IA" para la "prospectación en vídeo". El estilo visual debe ser moderno y dinámico, presentando un "generador de avatares de IA" profesional que utiliza "avatares de IA" y es fácilmente adaptable para varias plataformas mediante "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones".
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un recorrido técnico de 2 minutos para especialistas en formación y desarrollo, explicando las características avanzadas de un "generador de vídeos de IA" para crear contenido de base de conocimiento interno. El estilo visual y de audio debe ser claro, detallado e instructivo, enfatizando la precisión de la "Generación de voz en off" y la inclusión de "Subtítulos/captions" para apoyar la accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de ventas ocupados, demostrando la rápida creación de contenido para "presentaciones de ventas" con un mínimo de "edición de vídeo" requerida. Utiliza un estilo visual vibrante con "Plantillas y escenas" atractivas, impulsado por una "Generación de voz en off" confiada desde la función "Texto a vídeo desde guion".
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Alcance

Crea mensajes de vídeo personalizados y atractivos para el alcance de ventas y marketing en minutos, mejorando el compromiso y fomentando mejores conexiones con tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Crea tu vídeo simplemente escribiendo o pegando tu guion. El generador de texto a vídeo de IA se preparará para transformar tu texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA o personaliza el tuyo propio. El generador de avatares de IA te permite ajustar perfectamente tu marca y mensaje, haciendo que tu alcance sea verdaderamente personalizado.
3
Step 3
Añade Tus Elementos de Marca
Añade el logotipo de tu empresa, colores de marca y fondos personalizados utilizando controles de marca para asegurar que tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca, entregando vídeos personalizados de IA profesionales.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Alcance
Exporta tu vídeo de alcance terminado en varios formatos y relaciones de aspecto. Compártelo directamente en tus presentaciones de ventas, correos electrónicos de prospección o en redes sociales para maximizar tu alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso en Redes Sociales

.

Crea rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales para expandir tu alcance y comprometer a los prospectos de manera efectiva en línea.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que transforma texto en vídeo sin esfuerzo. Utiliza avatares de IA realistas y una diversa generación de voz en off para simplificar la creación de contenido, convirtiéndolo en un potente generador de texto a vídeo de IA.

¿Puede HeyGen integrarse con herramientas de ventas existentes para un alcance personalizado?

Sí, HeyGen admite integraciones CRM y automatizaciones de vídeo, convirtiéndolo en un eficaz generador de vídeos de alcance. Esto permite a los usuarios crear vídeos personalizados de IA y escalar su prospectación en vídeo y presentaciones de ventas de manera eficiente.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la comunicación global?

HeyGen proporciona características avanzadas como Clonación de Voz de IA y capacidades de traductor de vídeo de IA. Esto permite una sincronización labial sin interrupciones y genera subtítulos localizados, asegurando que tus vídeos de marketing resuenen con una audiencia global.

¿Cómo puedo mantener la consistencia de marca usando la plataforma de vídeo de HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca integrales, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color, junto con plantillas versátiles y herramientas de edición de vídeo. Esto asegura que tus vídeos de marketing y contenido en redes sociales reflejen consistentemente la identidad de tu marca.

