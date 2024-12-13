Desarrolla un vídeo de 90 segundos para gerentes de TI y equipos de Operaciones de Ventas, demostrando cómo las "Integraciones CRM" de HeyGen simplifican la creación de contenido de "generador de vídeos de alcance". El vídeo debe tener un estilo visual profesional e instructivo con una voz en off autoritaria de IA, mostrando "automatizaciones de vídeo" sin interrupciones a través de la función "Texto a vídeo desde guion".

Generar Vídeo