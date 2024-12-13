Creador de Vídeos para Sistemas de Alcance: Aumenta el Compromiso Ahora

Convierte guiones en mensajes de vídeo atractivos con Texto a vídeo desde guion, impulsando tasas de respuesta más altas en tus campañas de alcance.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a equipos de ventas y creadores de contenido, empleando una estética profesional y tecnológica con una voz en off clara y autoritaria. El concepto central es ilustrar el poder de un creador de vídeos con IA mostrando la integración fluida de avatares de IA dentro de una plantilla de vídeo seleccionada, simplificando la creación de contenido atractivo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo informativo de 60 segundos para educadores y especialistas en comunicación, adoptando una presentación visual limpia y accesible y un estilo de audio amigable y alentador. Este prompt se centra en la creación de vídeos accesibles destacando la utilidad de la generación de Voz en off de HeyGen, asegurando que los mensajes sean comprendidos universalmente, apoyados además por Subtítulos/captions automáticos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos para agencias de marketing y profesionales de RRHH, caracterizado por un diseño moderno y visualmente atractivo y una música de fondo animada. El vídeo debe enfatizar cómo HeyGen funciona como una plataforma efectiva de alcance de vídeo, permitiendo opciones de personalización rápida a través de sus diversas Plantillas y escenas para diversas estrategias de comunicación.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Sistema de Alcance de Vídeo

Crea sin esfuerzo vídeos impactantes y personalizados para tus campañas de alcance y aumenta el compromiso de ventas con la intuitiva plataforma de IA de HeyGen.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo Guionado
Comienza introduciendo tu guion de texto directamente. La avanzada capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen transforma tus palabras en un vídeo dinámico, formando la base de tu alcance personalizado.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Mejora el toque humano de tu mensaje eligiendo entre una diversa gama de avatares de IA. Tu avatar seleccionado entregará tu guion, añadiendo una cara profesional y atractiva a tus vídeos personalizados.
3
Step 3
Personaliza Voz y Visuales
Personaliza aún más tu vídeo seleccionando entre varias opciones de voz usando la generación de Voz en off, e integra los elementos específicos de tu marca para un mensaje consistente y memorable. Este paso asegura el máximo de opciones de personalización.
4
Step 4
Exporta e Integra para el Alcance
Finaliza tu vídeo y expórtalo fácilmente en el formato deseado. Prepara tu contenido personalizado para una integración fluida con tu integración CRM existente u otras plataformas de alcance de vídeo, listo para tu compromiso de ventas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crear Vídeos de Alcance de Alto Impacto

.

Desarrolla contenido de vídeo de alto rendimiento de manera eficiente con IA, mejorando tu mensaje de alcance y tasas de conversión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo hace HeyGen que la creación de vídeos sea fácil y personalizada?

HeyGen simplifica la **creación de vídeos** transformando el **Texto a vídeo desde guion** con avatares de **IA** realistas y generación automática de **Voz en off**. Esto permite la producción sin esfuerzo de **vídeos personalizados** adaptados a diversas necesidades de comunicación.

¿Qué tipo de opciones de personalización ofrece HeyGen para el alcance de vídeo?

HeyGen ofrece sólidas **opciones de personalización** para tus **campañas de alcance de vídeo** a través de su diversa gama de **avatares de IA** y plantillas personalizables. Los usuarios pueden adaptar el contenido con variables dinámicas para crear verdaderos **vídeos personalizados** a gran escala, mejorando el compromiso.

¿Cómo puede HeyGen asegurar la consistencia de marca y accesibilidad en la creación de vídeos?

HeyGen asegura la consistencia de marca a través de plantillas de **vídeo** personalizables y controles de marca dedicados para logotipos y colores. Además, apoya la accesibilidad generando automáticamente **Subtítulos/captions** para toda la **creación de vídeos**, haciendo el contenido inclusivo y atractivo para una audiencia más amplia.

¿Cuáles son las ventajas clave de usar HeyGen como creador de vídeos con IA para diversas aplicaciones?

Como un destacado **creador de vídeos con IA**, HeyGen simplifica la **creación de vídeos** permitiendo a los usuarios generar rápidamente contenido de alta calidad para ventas, marketing y aprendizaje. Aprovecha el **Texto a vídeo desde guion** y la avanzada generación de **Voz en off** para agilizar todo el proceso de producción, ofreciendo ventajas significativas en eficiencia y escala.

