Generador de Vídeos de Salida: Impulsa Leads con Personalización AI

Genera vídeos personalizados a escala utilizando avatares de AI para una prospección de vídeo efectiva y generación de leads.

Imagina crear un vídeo personalizado de 30 segundos diseñado para profesionales de ventas que buscan nuevos clientes potenciales. Este vídeo debe contar con un estilo visual profesional y atractivo, con una locución clara y articulada, mostrando cómo los avatares de AI pueden entregar mensajes personalizados que aumentan significativamente los esfuerzos de generación de leads para cualquier generador de vídeos de salida.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos específicamente para representantes de desarrollo de negocios enfocados en la prospección efectiva mediante vídeo. Emplea un estilo visual y de audio amigable, mejorado con subtítulos prominentes para asegurar la accesibilidad y retención del mensaje, demostrando cómo el alcance conciso mediante vídeo puede revolucionar el contacto inicial con clientes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, ilustrando la simplicidad de usar un generador de vídeos de salida. El estilo visual y de audio debe ser conciso y directo, aprovechando plantillas y escenas personalizables para crear rápidamente contenido de alto impacto sin necesidad de edición extensa, simplificando la creación general de vídeos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de presentación moderno y limpio de 30 segundos para gerentes de producto y especialistas en marketing B2B, destacando el poder de los generadores de vídeo de AI. El estilo visual y de audio profesional enfatizará la facilidad de producción de vídeos personalizados a través de la generación avanzada de locuciones, comunicando efectivamente características complejas de productos o beneficios de servicios.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Salida

Crea fácilmente vídeos profesionales y personalizados para potenciar tus campañas de salida y conectar efectivamente con prospectos, transformando tus esfuerzos de prospección de vídeo.

1
Step 1
Crea Tu Guion Personalizado
Comienza escribiendo tu mensaje único. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion te permite convertir fácilmente tus palabras en diálogo hablado, formando el núcleo de tu vídeo personalizado.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI y Estilo
Da vida a tu mensaje. Elige entre una amplia gama de avatares de AI y selecciona una plantilla profesional que mejor represente tu marca y mensaje.
3
Step 3
Aplica Branding y Genera
Personaliza tu vídeo con el logo y los colores de tu marca utilizando nuestros controles de Branding. Luego, inicia el proceso de generación, aprovechando el vídeo generativo AI para producir contenido de alta calidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte para Alcance
Finaliza tu vídeo con un formato preciso utilizando el cambio de tamaño y exportación de relaciones de aspecto. Tu vídeo listo para enviar está perfectamente optimizado para tus campañas de alcance mediante vídeo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Éxito del Cliente y Testimonios

.

Crea testimonios de vídeo impactantes e historias de éxito de clientes para generar confianza, proporcionar prueba social y mejorar tus ventas de salida y prospección.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis esfuerzos de prospección de vídeo?

HeyGen te permite crear mensajes de vídeo atractivos y personalizados para el alcance de salida. Utiliza avatares de AI y generación de texto a vídeo para producir contenido de alta calidad a escala, aumentando significativamente tus estrategias de generación de leads y alcance mediante vídeo.

¿Qué tipo de generadores de vídeo AI ofrece HeyGen?

HeyGen proporciona avanzados generadores de vídeo AI que transforman guiones en vídeos pulidos utilizando avatares inteligentes de AI. Esta capacidad de texto a vídeo simplifica la creación de vídeos, permitiéndote producir contenido profesional sin necesidad de software de edición de vídeo AI complejo.

¿Puedo crear contenido de vídeo personalizado con HeyGen?

Sí, HeyGen se especializa en crear contenido de vídeo personalizado con AI, permitiéndote adaptar mensajes para espectadores individuales. Incorpora el logo y los colores de tu marca a través de controles de branding robustos para asegurar que cada vídeo personalizado se alinee con tu identidad.

¿HeyGen soporta diferentes relaciones de aspecto de vídeo para exportación?

HeyGen soporta completamente el cambio de tamaño y exportación de relaciones de aspecto, asegurando que tus vídeos AI estén optimizados para varias plataformas y dispositivos. Esta flexibilidad simplifica la distribución de contenido y agiliza tu flujo de trabajo de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo