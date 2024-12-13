Creador de Vídeos de Actualización de Interrupciones: Crea Alertas Rápidas y Claras

Transforma tus guiones de interrupciones en vídeos claros y atractivos al instante usando el texto a vídeo de HeyGen, manteniendo a los clientes completamente informados.

Produce un vídeo informativo de 30 segundos para clientes preocupados, con un avatar de AI que ofrezca una actualización concisa sobre una interrupción, explicando la causa y el tiempo estimado de restauración con un tono visual profesional y tranquilizador, y una locución clara, para mantener la coherencia de la marca durante eventos inesperados de interrupción eléctrica.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio proactivo de 45 segundos para residentes y negocios afectados, detallando una próxima interrupción planificada para mantenimiento; este vídeo debe emplear un estilo visual calmado e informativo con superposiciones de texto en pantalla y una locución profesional, generado eficientemente usando el texto a vídeo de HeyGen a partir de un guion simple.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una guía útil de 60 segundos para el público en general, ilustrando consejos esenciales de Seguridad durante Interrupciones Eléctricas a seguir durante una interrupción eléctrica, usando un tono visual instructivo pero tranquilizador y demostraciones claras, asegurando una amplia accesibilidad con subtítulos y leyendas comprensivas para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un rápido Informe de Interrupción de 20 segundos para partes interesadas y el público, confirmando la restauración de los servicios y agradeciendo a los clientes por su paciencia, utilizando un estilo visual y de audio directo, conciso y positivo, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida y pulida que mantenga la coherencia de la marca.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización de Interrupciones

Genera rápidamente vídeos claros e informativos de actualización de interrupciones con avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, manteniendo a tu audiencia informada y comprometida.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Interrupción
Crea tu guion de actualización de interrupción pegando tu texto en el editor. Nuestra plataforma usará la tecnología de texto a vídeo desde el guion para generar automáticamente el borrador inicial del vídeo, asegurando que toda la información crítica esté incluida.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para representar tu marca y entregar el mensaje. Personaliza su apariencia y voz para asegurar la coherencia de la marca y una presentación profesional para tu actualización de interrupción.
3
Step 3
Mejora con Locuciones y Visuales
Mejora tu vídeo con locuciones de alta calidad generadas a partir de tu guion, asegurando una entrega profesional y atractiva. Incorpora imágenes de fondo relevantes de la biblioteca de medios para clarificar aún más tu mensaje de interrupción.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Exporta tus vídeos finales de actualización de interrupciones usando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones adecuadas para diferentes plataformas. Compártelo a través de plataformas de transmisión de vídeo y canales de redes sociales para informar rápidamente a tu audiencia sobre el estado más reciente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja de Interrupciones

.

Aclara detalles complejos de interrupciones o procedimientos de seguridad en formatos de vídeo fácilmente digeribles y accesibles, mejorando la comprensión y el cumplimiento público.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de actualización de interrupciones?

HeyGen actúa como un potente creador de vídeos de actualización de interrupciones, permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeos atractivos rápidamente. Con avatares de AI y locuciones de alta calidad, puedes generar actualizaciones críticas de manera ágil, asegurando una comunicación oportuna durante una interrupción eléctrica.

¿Puede HeyGen asegurar la coherencia de la marca y la narrativa visual en los informes de interrupciones?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca integrales, incluyendo logotipos y colores personalizados, para mantener la coherencia de la marca en todos tus vídeos de actualización de interrupciones. Puedes aprovechar imágenes de fondo relevantes, superposiciones de texto dinámicas y transiciones suaves para mejorar las técnicas de narrativa visual para una comunicación clara.

¿Qué herramientas creativas de AI ofrece HeyGen para una comunicación efectiva de interrupciones?

HeyGen proporciona un conjunto de herramientas creativas de AI, incluyendo plantillas y escenas personalizables, para agilizar tu proceso de creación de vídeos. Puedes generar subtítulos y leyendas y aprovechar múltiples idiomas, haciendo que tus vídeos de actualización de interrupciones sean accesibles y atractivos para una audiencia diversa.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para actualizaciones urgentes en vídeo?

HeyGen facilita un proceso de generación de vídeo de extremo a extremo, desde el guion hasta la exportación final, ideal para eventos de interrupciones urgentes. Utiliza la extensa biblioteca de medios, incorpora grabaciones de pantalla y redimensiona vídeos con ajuste de relación de aspecto para asegurar que tu mensaje esté perfectamente adaptado para diversas plataformas de transmisión de vídeo y redes sociales.

