Crea un vídeo instructivo de 1 minuto diseñado para nuevos empleados, demostrando los procedimientos adecuados de bloqueo/etiquetado. El estilo visual debe ser limpio y diagramático, utilizando un avatar de AI para guiar cada paso claramente. Una voz en off profesional y calmada, generada a través de la generación de voz en off de HeyGen, explicará los matices de los protocolos de seguridad, complementada por texto a vídeo en pantalla desde el guion para los puntos clave sobre vídeos de seguridad en el lugar de trabajo.

Generar Vídeo