Creador de recorridos de orientación para experiencias virtuales atractivas
Diseña recorridos virtuales cautivadores y mejora el compromiso con experiencias interactivas, aprovechando las potentes plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo promocional de 90 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, como hoteles boutique o lugares para eventos, destacando cómo el software de recorridos virtuales puede crear una experiencia interactiva sin igual. Visualmente, el vídeo debe ser atractivo y dinámico, enfatizando puntos de acceso clicables y opciones de personalización, apoyado por una narrativa amigable y acogedora entregada a través de la función de texto a vídeo de HeyGen, con subtítulos claros.
Diseña un vídeo de 2 minutos para especialistas en marketing digital y agencias, ilustrando el poder de un creador de recorridos de orientación con características SEO Friendly e integradas de Analytics. El estilo visual debe ser elegante y basado en datos, demostrando una integración perfecta y reportes detallados, todo transmitido a través de una voz en off autoritaria usando las plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto profesional y redimensionamiento de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Produce un vídeo conciso de 45 segundos para nuevos negocios y usuarios DIY, mostrando la facilidad de crear recorridos virtuales usando plantillas prediseñadas y una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. La presentación visual debe ser fácil de usar y paso a paso, demostrando una configuración rápida y compatibilidad con VR Ready. Una voz en off entusiasta, acompañada de visuales atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, con un avatar de IA demostrando el proceso simple, inspirará una adopción rápida.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza la incorporación y orientación.
Crea sin esfuerzo diversos recorridos de orientación y contenido de incorporación para educar y comprometer efectivamente a nuevas audiencias a nivel global.
Eleva el compromiso de los recorridos virtuales.
Utiliza IA para hacer que tus recorridos virtuales y recorridos de orientación sean altamente interactivos, aumentando el compromiso del espectador y la retención de conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un recorrido de orientación?
HeyGen permite a los usuarios generar rápidamente vídeos de recorridos de orientación profesionales utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y sus extensas plantillas lo convierten en una herramienta poderosa para crear contenido de recorridos virtuales atractivos.
¿Pueden integrarse y optimizarse los vídeos de recorridos virtuales de HeyGen para la visibilidad en línea?
Sí, HeyGen asegura que tus vídeos promocionales de recorridos virtuales sean SEO Friendly y puedan integrarse sin problemas en cualquier sitio web usando un código de inserción simple. Las capacidades de redimensionamiento de aspecto de la plataforma aseguran que tu contenido de vídeo esté optimizado para todos los dispositivos, ofreciendo una experiencia interactiva consistente.
¿Qué opciones de personalización y branding están disponibles para los recorridos virtuales creados con HeyGen?
HeyGen ofrece controles de personalización de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores de marca y otros elementos para mantener una identidad de marca consistente. Esta flexibilidad asegura que tus recorridos de orientación y recorridos virtuales reflejen verdaderamente tu estilo único.
¿Ofrece HeyGen herramientas para mejorar el compromiso y rastrear el rendimiento del contenido de recorridos virtuales?
Absolutamente. HeyGen permite la creación de elementos de vídeo interactivos que mejoran la comunicación con los clientes, haciendo que tu contenido de recorridos virtuales sea más atractivo. Aunque HeyGen se centra en la generación de vídeos, el contenido que produce puede integrarse en plataformas que ofrecen herramientas de captura de leads y Analytics para un seguimiento completo.