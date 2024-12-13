Creador de Vídeos de Orientación: Crea Incorporaciones y Formaciones Atractivas
Optimiza la orientación de tus empleados con vídeos profesionales, aprovechando nuestra potente función de texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos para comunicaciones internas de equipos remotos, detallando una nueva actualización de política de la empresa. El estilo visual debe ser profesional y minimalista, con un tono claro, autoritario pero accesible en la voz en off. Incorpora los 'Avatares AI' de HeyGen para transmitir el mensaje, asegurando una presencia de presentador consistente y atractiva sin necesidad de filmación en vivo, haciendo que esta producción de generador de vídeo AI se sienta actual y pulida.
Diseña un vídeo explicativo de 90 segundos para empleados que aprenden un nuevo software de gestión de proyectos, enfocándose en una característica específica. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, combinando grabaciones de pantalla con gráficos animados para resaltar los pasos clave, acompañado de una voz en off clara y paso a paso. Aprovecha la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen para generar eficientemente el contenido del vídeo directamente desde un guion procedimental detallado, asegurando precisión y consistencia en los vídeos de formación.
Crea un dinámico vídeo de 30 segundos promoviendo una nueva iniciativa de intercambio de conocimiento interno entre equipos interdepartamentales. El estilo visual debe ser rápido e inspirador, utilizando cortes rápidos de imágenes diversas e infografías, con una pista musical de fondo motivadora y una voz en off concisa y motivadora. Mejora la narración visual utilizando extensamente la 'Biblioteca de medios/soporte de stock' de HeyGen para acceder a visuales y metraje de alta calidad que resuenen con temas colaborativos e innovadores, haciendo de este un poderoso recurso creativo en cualquier plataforma de creación de vídeos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Contenido de Incorporación y Formación.
Acelera el intercambio de conocimientos y asegura un aprendizaje consistente y escalable para todos los empleados, independientemente de su ubicación.
Mejora el Compromiso y la Retención de Empleados.
Utiliza vídeos generados por AI para hacer la orientación más interactiva, memorable y efectiva para una comprensión a largo plazo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos para equipos creativos?
HeyGen es un generador de vídeos AI intuitivo que simplifica todo el proceso de creación de vídeos. Nuestra plataforma aprovecha los avatares AI y las capacidades de texto a vídeo desde guion para ayudarte a producir vídeos de calidad profesional y presentaciones animadas atractivas sin esfuerzo.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la marca y el contenido de vídeo?
HeyGen ofrece una amplia personalización para tus vídeos de formación y de incorporación. Puedes aplicar controles de marca, incluyendo logotipos y colores, y acceder a una rica biblioteca de medios para crear historias visuales únicas, asegurando que el contenido de tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Puede HeyGen convertir eficientemente guiones en vídeos profesionales con voz en off?
Absolutamente. HeyGen sobresale como un generador de vídeos AI, permitiéndote transformar guiones en vídeos completos con generación de voz en off de alta calidad y capacidades de texto a voz. Este proceso optimizado hace de HeyGen un creador de vídeos invaluable para la producción rápida de contenido.
¿Incluye HeyGen personajes animados y una biblioteca de medios completa?
Sí, HeyGen proporciona una amplia selección de avatares AI y ofrece una biblioteca de medios de stock completa para mejorar tus vídeos. Estos recursos creativos son perfectos para producir vídeos explicativos dinámicos y presentaciones atractivas.