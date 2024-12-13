Generador de Vídeos de Guía de Orientación para una Incorporación de Empleados Sin Problemas

Optimiza la incorporación de nuevos empleados con vídeos de orientación profesionales. Nuestra plataforma utiliza texto a vídeo desde guion para generar guías atractivas rápidamente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos que demuestre la eficiencia de crear un generador de vídeos de guía de orientación. Apunta a un estilo visual limpio, profesional y enérgico con texto claro en pantalla y una voz en off concisa y articulada. Muestra lo fácil que es construir un vídeo de orientación completo utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen y su funcionalidad intuitiva de texto a vídeo desde guion, enfatizando el ahorro de tiempo y recursos para los gerentes de RRHH y coordinadores de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos dirigido a fundadores de empresas y equipos de marketing, ilustrando cómo reforzar la identidad de su marca para equipos remotos a través de contenido de orientación personalizado. El vídeo debe tener un estilo visual elegante y de marca, incorporando los colores y logotipos de la empresa, acompañado de una voz en off confiada y autoritaria y música contemporánea. Aprovecha el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener visuales de alta calidad y su función de subtítulos/captions para asegurar accesibilidad y un mensaje coherente en diversos entornos remotos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico de 40 segundos para candidatos a empleo potenciales y comunicaciones internas, mostrando vibrante y dinámicamente la cultura corporativa única de la empresa. Emplea un estilo visual juguetón y enérgico, dando vida a la cultura con avatares de AI expresivos que realizan escenarios laborales relacionados, con música de fondo animada. Aprovecha la robusta generación de voz en off de HeyGen para articular los valores fundamentales y el espíritu de equipo, haciendo palpable y atractiva la esencia de la empresa.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Guía de Orientación

Crea sin esfuerzo vídeos de orientación atractivos para nuevos empleados usando AI, optimizando tu proceso de incorporación con contenido profesional y personalizado.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de orientación. Nuestra plataforma convierte automáticamente tu texto en un vídeo dinámico usando la tecnología de "Texto a vídeo desde guion", asegurando que tu mensaje sea claro y consistente para todos los nuevos empleados.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador
Elige de una diversa biblioteca de "avatares AI" para representar a tu empresa. Estos presentadores virtuales transmiten tu mensaje de manera profesional, haciendo que tu vídeo de incorporación sea atractivo y relevante para los nuevos empleados.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Personaliza tu guía de orientación con la identidad de tu marca. Utiliza nuestros "Controles de marca (logotipo, colores)" para incorporar los elementos visuales de tu empresa, asegurando un aspecto cohesivo y profesional a lo largo de tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo de orientación esté completo, fácilmente "Expórtalo" en el formato y relación de aspecto deseados. Entrega un "vídeo de formación" de alta calidad que asegure una experiencia consistente y acogedora para cada nuevo miembro del equipo.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplificar Información Compleja para Nuevas Contrataciones

Desglosa políticas y procedimientos de la empresa complejos en formatos de vídeo claros y comprensibles, mejorando la comprensión para los nuevos empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de incorporación únicos y atractivos que reflejen la identidad de mi marca?

HeyGen ofrece un potente creador de vídeos de incorporación con amplias opciones de personalización. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeo, integrar los colores y el logotipo de tu marca, e incluso utilizar personajes animados para producir guías de orientación visualmente atractivas que realmente representen la identidad de tu empresa.

¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para generar vídeos de guía de orientación profesional de manera eficiente?

HeyGen se destaca como un avanzado generador de vídeos AI, permitiendo a los usuarios transformar guiones en vídeos con avatares AI realistas y generación de voz en off de alta calidad. Esto agiliza la creación de vídeos de formación atractivos, haciendo el proceso rápido y accesible para todos.

¿Puedo personalizar el contenido y la apariencia de mis vídeos de orientación y formación dentro de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece robustas características de personalización, incluyendo un editor de vídeo versátil, funcionalidad de arrastrar y soltar, y soporte para tus propios medios. Puedes adaptar cada aspecto, desde el texto y los visuales hasta los subtítulos y la marca, asegurando que tus vídeos de orientación se ajusten perfectamente a tus necesidades específicas.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de orientación para nuevos empleados y equipos remotos?

Sí, HeyGen es un generador de vídeos de orientación ideal para dar la bienvenida a nuevos empleados e informar a equipos remotos. Con su interfaz intuitiva y características de AI, puedes producir rápidamente vídeos de formación consistentes y de alta calidad que aseguren una experiencia de incorporación fluida para todos, independientemente de su ubicación.

