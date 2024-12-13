Tu Generador de Explicativos de Orientación con IA para una Incorporación Sin Esfuerzo
Optimiza la incorporación de nuevos empleados con vídeos atractivos creados sin esfuerzo usando nuestros avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para profesionales de RRHH y L&D, desarrolla un vídeo de incorporación de 45 segundos que demuestre la creación sin esfuerzo de contenido atractivo para sesiones de formación. El estilo visual debe ser moderno y limpio, aprovechando plantillas de vídeo diversas y escenas para resaltar detalles cruciales, acompañado de una pista de música de fondo animada.
Los equipos de RRHH ocupados y los propietarios de pequeñas empresas pueden optimizar su comunicación con este explicativo de 30 segundos. Debe demostrar visualmente la capacidad de texto a vídeo desde el guion, presentando un flujo visual dinámico y rápido y una voz enérgica para transmitir rápidamente los beneficios de eficiencia.
Se necesita una demostración de generador de vídeo de IA de 60 segundos para comunicadores corporativos, enfocándose en crear vídeos de cabeza parlante pulidos mientras se aseguran controles de marca sólidos. La estética visual debe ser profesional y autoritaria, complementada por una generación de voz en off sofisticada para entregar un mensaje convincente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Mejora la orientación de nuevos empleados y las sesiones de formación con vídeos impulsados por IA, mejorando el compromiso y la retención de conocimiento para información crítica.
Expande los Programas de Aprendizaje.
Desarrolla numerosos cursos de incorporación y alcanza una fuerza laboral global de manera eficiente usando tecnología de vídeo de IA para explicaciones consistentes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a los profesionales de RRHH y L&D con la incorporación y formación?
HeyGen es un generador de vídeos de IA que permite a los profesionales de RRHH y L&D crear vídeos de incorporación atractivos y explicativos de orientación para nuevos empleados. Simplifica el proceso de producción de contenido consistente e informativo que refleja la cultura de la empresa y ayuda en las sesiones de formación.
¿Cuáles son las capacidades principales de HeyGen para crear contenido de vídeo atractivo?
HeyGen utiliza avatares de IA avanzados y la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para generar contenido dinámico y atractivo. Con su editor intuitivo y diversas plantillas de vídeo, los usuarios pueden producir fácilmente vídeos de alta calidad para diversas necesidades de comunicación.
¿Puedo personalizar la marca de los vídeos creados con HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos visuales en tus vídeos. Esto asegura que todo tu contenido, incluidos los vídeos de cabeza parlante, mantenga una identidad de marca consistente y profesional.
¿Cómo hace HeyGen que el proceso de creación de vídeos sea más eficiente y accesible?
HeyGen simplifica significativamente el proceso de producción de vídeos al automatizar la generación de voz en off y ofrecer soporte multilingüe completo. Este generador de vídeos de IA permite la creación rápida de vídeos profesionales, haciendo que el contenido de alta calidad sea más accesible para todos los usuarios.