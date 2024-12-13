Tu Generador de Explicativos de Orientación con IA para una Incorporación Sin Esfuerzo

Optimiza la incorporación de nuevos empleados con vídeos atractivos creados sin esfuerzo usando nuestros avatares de IA.

Crea un vídeo explicativo de orientación de 60 segundos específicamente para nuevos empleados, presentándoles la vibrante cultura de la empresa. Visualmente, busca una estética cálida y acogedora con colores suaves, utilizando avatares de IA amigables para presentar información clave, todo respaldado por una voz en off clara y acogedora.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para profesionales de RRHH y L&D, desarrolla un vídeo de incorporación de 45 segundos que demuestre la creación sin esfuerzo de contenido atractivo para sesiones de formación. El estilo visual debe ser moderno y limpio, aprovechando plantillas de vídeo diversas y escenas para resaltar detalles cruciales, acompañado de una pista de música de fondo animada.
Prompt de Ejemplo 2
Los equipos de RRHH ocupados y los propietarios de pequeñas empresas pueden optimizar su comunicación con este explicativo de 30 segundos. Debe demostrar visualmente la capacidad de texto a vídeo desde el guion, presentando un flujo visual dinámico y rápido y una voz enérgica para transmitir rápidamente los beneficios de eficiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Se necesita una demostración de generador de vídeo de IA de 60 segundos para comunicadores corporativos, enfocándose en crear vídeos de cabeza parlante pulidos mientras se aseguran controles de marca sólidos. La estética visual debe ser profesional y autoritaria, complementada por una generación de voz en off sofisticada para entregar un mensaje convincente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Explicativos de Orientación

Crea rápidamente vídeos de incorporación atractivos e informativos para nuevos empleados y sesiones de formación con nuestro generador de explicativos impulsado por IA.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales, específicamente diseñadas para vídeos de incorporación, para establecer el tono perfecto para tus nuevos empleados. Esto asegura un punto de partida consistente y de alta calidad para tu explicativo de orientación.
2
Step 2
Pega Tu Guion
Transforma tu contenido escrito en diálogo hablado. Simplemente pega tu guion de orientación, y nuestra función de Texto a vídeo desde el guion generará voces en off de sonido natural, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
3
Step 3
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA realistas para presentar tu mensaje. Personaliza su apariencia e integra tu marca, como logotipos y colores, para reflejar la cultura de tu empresa.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Una vez que tu explicativo de orientación esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Esto te permite compartir tu contenido atractivo para incorporar sin problemas a nuevos empleados y optimizar el proceso de formación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira la Cultura de la Empresa

.

Crea vídeos motivacionales impactantes para la orientación para presentar los valores, la visión y la cultura de la empresa, fomentando un comienzo positivo para los nuevos empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los profesionales de RRHH y L&D con la incorporación y formación?

HeyGen es un generador de vídeos de IA que permite a los profesionales de RRHH y L&D crear vídeos de incorporación atractivos y explicativos de orientación para nuevos empleados. Simplifica el proceso de producción de contenido consistente e informativo que refleja la cultura de la empresa y ayuda en las sesiones de formación.

¿Cuáles son las capacidades principales de HeyGen para crear contenido de vídeo atractivo?

HeyGen utiliza avatares de IA avanzados y la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para generar contenido dinámico y atractivo. Con su editor intuitivo y diversas plantillas de vídeo, los usuarios pueden producir fácilmente vídeos de alta calidad para diversas necesidades de comunicación.

¿Puedo personalizar la marca de los vídeos creados con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos visuales en tus vídeos. Esto asegura que todo tu contenido, incluidos los vídeos de cabeza parlante, mantenga una identidad de marca consistente y profesional.

¿Cómo hace HeyGen que el proceso de creación de vídeos sea más eficiente y accesible?

HeyGen simplifica significativamente el proceso de producción de vídeos al automatizar la generación de voz en off y ofrecer soporte multilingüe completo. Este generador de vídeos de IA permite la creación rápida de vídeos profesionales, haciendo que el contenido de alta calidad sea más accesible para todos los usuarios.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo