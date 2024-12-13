Creador de Vídeos de Actualización Organizacional para Noticias de Empresa Atractivas

Ofrece actualizaciones de empresa atractivas y aumenta el compromiso de los empleados. Crea vídeos profesionales con avatares de AI realistas sin esfuerzo.

Produce un vibrante vídeo de actualización organizacional de 45 segundos para empleados internos, anunciando una nueva iniciativa a nivel de empresa. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con superposiciones de texto dinámicas y una música de fondo motivadora, utilizando los avatares de AI de HeyGen para transmitir mensajes clave y asegurar una presentación profesional y coherente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un conciso vídeo de actualización de 30 segundos celebrando un reciente logro del equipo, dirigido a todo el personal y liderazgo. El vídeo debe tener un estilo visual alegre y festivo con cortes rápidos y música animada, aprovechando las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una pieza profesional e inspiradora que aumente el compromiso de los empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos explicando un nuevo cambio de política interna, específicamente dirigido a todos los empleados afectados por la actualización. El estilo visual y de audio debe ser claro, profesional y tranquilizador, utilizando la generación de voz de HeyGen para articular los detalles con precisión y asegurar una comunicación interna completa.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional enérgico de 40 segundos para un próximo evento o sesión de formación de la empresa, destinado a todos los empleados actuales y potenciales nuevos empleados. El estilo visual debe ser acogedor y dinámico, incorporando metraje de archivo de alta calidad y un tono amigable y entusiasta, haciendo uso del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener visuales atractivos.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización Organizacional

Crea vídeos de actualización organizacional atractivos sin esfuerzo. Transforma tus comunicaciones internas con herramientas impulsadas por AI y un acabado profesional, asegurando que tu mensaje llegue a cada empleado de manera clara y efectiva.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de actualización organizacional. Nuestro generador de texto a vídeo convertirá tu texto en escenas dinámicas, listas para personalizar.
2
Step 2
Elige Tu Presentador
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para transmitir tu mensaje. Estos avatares de AI aportan un toque humano a tus actualizaciones de empresa, mejorando el compromiso.
3
Step 3
Genera Audio Atractivo
Crea automáticamente locuciones con sonido natural para tu vídeo para transmitir tu mensaje de manera clara y profesional.
4
Step 4
Refina y Exporta
Aplica la identidad única de tu marca usando nuestros controles de marca, asegurando una apariencia consistente. Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo para comunicaciones internas sin problemas.

Casos de Uso

Crea Anuncios Inspiradores para Toda la Empresa

Ofrece mensajes motivadores y anuncios importantes de la empresa como vídeos atractivos para elevar a tu equipo y fomentar una cultura laboral positiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de actualización organizacional para comunicaciones internas?

HeyGen te permite transformar los *vídeos de actualización organizacional* de monótonos a *atractivos*. Aprovecha los *avatares de AI* y la *generación de voz* para ofrecer *comunicaciones internas* pulidas que cautiven a tu audiencia, aumentando el *compromiso de los empleados*.

¿Qué herramientas impulsadas por AI ofrece HeyGen para crear vídeos atractivos rápidamente?

HeyGen proporciona potentes *herramientas impulsadas por AI* como nuestro *generador de texto a vídeo* y una amplia gama de *plantillas* para agilizar la *creación de vídeos*. Produce fácilmente vídeos profesionales, completos con *subtítulos* y una robusta *biblioteca de medios*, todo diseñado para crear *vídeos atractivos* sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen servir como un creador de vídeos empresariales integral para diversas actualizaciones de la empresa?

Absolutamente, HeyGen es un versátil *creador de vídeos empresariales* diseñado para diversas *actualizaciones de la empresa* y *formación de empleados*. Con características como *controles de marca* y un *editor de arrastrar y soltar*, puedes mantener la consistencia de la marca en todos tus vitales *vídeos de actualización organizacional*.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido de texto a vídeo con avatares de AI?

HeyGen simplifica la creación de contenido de *texto a vídeo* permitiéndote generar vídeos profesionales directamente desde tu guion. Elige entre diversos *avatares de AI* y utiliza la avanzada *generación de voz* para producir mensajes de vídeo personalizados de alta calidad con facilidad.

