Imagina crear un vídeo de actualización organizativa de 45 segundos para todos los empleados, detallando la nueva política de trabajo remoto. El estilo visual debe ser profesional y accesible, con un avatar de IA amigable pero autoritario que entregue la información clave con una voz en off clara y segura. Esta pieza de comunicación interna, generada sin esfuerzo con los avatares de IA de HeyGen, tiene como objetivo asegurar que todos estén informados y comprometidos con las directrices actualizadas.

Prompt de Ejemplo 1
Para el equipo de desarrollo de producto, necesitamos un vídeo conciso de 30 segundos con actualizaciones de la reunión, resumiendo las decisiones clave de la reciente revisión del sprint. Su estética visual dinámica y eficiente utilizará viñetas en pantalla y gráficos limpios, complementados por una pista de fondo instrumental y animada. La capacidad de texto a vídeo de HeyGen será esencial para transformar rápidamente las notas de la reunión en un resumen visual atractivo, asegurando que los puntos críticos se comuniquen de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Es necesario un vídeo de anuncio de 60 segundos para toda la empresa, celebrando los logros trimestrales y expresando gratitud a toda la organización. El estilo visual debe ser brillante, atractivo e incorporar datos interesantes y metraje de archivo celebratorio, acompañado de una partitura orquestal inspiradora. Aprovechar los "Templates & scenes" de HeyGen agilizará el proceso de creación, permitiendo un vídeo pulido e impactante que resuene con todos los miembros del equipo y las partes interesadas.
Prompt de Ejemplo 3
Considera generar un vídeo conciso de 20 segundos para comunicaciones internas, específicamente dirigido al equipo de ventas, para presentar una nueva característica del producto o un cambio de proceso. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, utilizando cortes rápidos y destacando los beneficios clave con texto claro en pantalla y superposiciones animadas, todo respaldado por una voz en off entusiasta. La flexibilidad de la capacidad de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen asegurará que esta rápida creación de vídeo de IA pueda adaptarse fácilmente a varias plataformas internas, maximizando el alcance y la claridad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Actualización Organizativa

Transforma tu texto en vídeos de actualización organizativa profesionales y atractivos de manera eficiente con la creación de vídeos impulsada por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Actualización
Comienza pegando o escribiendo tu guion de actualización organizativa, utilizando la función de texto a vídeo para sentar las bases de tu contenido.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para transmitir tu mensaje, añadiendo un elemento visual profesional y atractivo a tu actualización.
3
Step 3
Aplica Marca y Voz
Personaliza tu vídeo con controles de marca, incorporando el logotipo y los colores de tu empresa para asegurar la coherencia en las comunicaciones internas.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu creación de vídeo de IA exportando tu vídeo, utilizando el redimensionamiento y exportación de aspecto para adaptarlo a diferentes plataformas y alcanzar un público más amplio.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Comunicaciones Internas Inspiradoras

Genera vídeos motivacionales y alentadores para anuncios a nivel de empresa, fomentando una cultura positiva y mejorando la moral de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de actualización organizativa?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos de actualización organizativa, aprovechando la creación de vídeos con IA para transformar texto en vídeo sin esfuerzo. Acelera significativamente las comunicaciones internas al producir actualizaciones profesionales y atractivas rápidamente con avatares de IA y diversos plantillas.

¿Ofrece HeyGen plantillas para diversas comunicaciones internas y vídeos de formación de empleados?

Sí, HeyGen proporciona una biblioteca completa de plantillas de vídeo diseñadas específicamente para comunicaciones internas, formación de empleados y anuncios para toda la empresa. Estas escenas personalizables y avatares de IA permiten una producción de vídeo eficiente para diversas necesidades generales.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca y el contenido en la creación de vídeos de IA de HeyGen?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiendo a los usuarios integrar logotipos y colores de la empresa para una narrativa de vídeo coherente. Los usuarios también pueden utilizar una robusta biblioteca de medios y funciones de edición de guiones para asegurar que su creación de vídeo de IA se alinee perfectamente con las directrices de la marca.

¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos atractivos para diversas plataformas y audiencias con capacidades multilingües?

Absolutamente. HeyGen admite la creación de vídeos nativos de indicaciones con características como el redimensionamiento de aspecto para diversas plataformas, incluidos los vídeos para redes sociales. Además, sus capacidades de generación de voz en off multilingüe aseguran que su mensaje resuene con una audiencia global para una narrativa de vídeo efectiva.

