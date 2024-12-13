Imagina crear un vídeo de actualización organizativa de 45 segundos para todos los empleados, detallando la nueva política de trabajo remoto. El estilo visual debe ser profesional y accesible, con un avatar de IA amigable pero autoritario que entregue la información clave con una voz en off clara y segura. Esta pieza de comunicación interna, generada sin esfuerzo con los avatares de IA de HeyGen, tiene como objetivo asegurar que todos estén informados y comprometidos con las directrices actualizadas.

