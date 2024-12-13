Imagina un vídeo de 45 segundos para la incorporación de personal diseñado para introducir sin problemas a los nuevos empleados en la compleja estructura organizativa de tu empresa. Con HeyGen, puedes crear este vídeo profesional de estilo infográfico utilizando avatares de AI para guiar a los espectadores a través de las relaciones de reporte, mejorado con una generación de voz en off de AI amigable para una experiencia de bienvenida clara y atractiva.

Generar Vídeo