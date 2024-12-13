Creador de Vídeos del Manual Organizacional para Equipos Comprometidos

Optimiza la formación de RRHH y asegura el cumplimiento convirtiendo rápidamente tu manual en vídeos dinámicos con Texto a vídeo desde el guion.

Crea un vídeo de introducción de 60 segundos diseñado para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y los pasos esenciales iniciales. El estilo visual debe ser cálido y profesional, utilizando un avatar de IA amigable para guiarlos a través de las secciones iniciales del manual organizacional. El audio debe contar con una locución clara y acogedora, estableciendo un tono positivo para su trayectoria.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos para comunicación interna que explique las actualizaciones recientes de las políticas de cumplimiento de la empresa, dirigido a todos los empleados actuales. La presentación visual debe ser directa y fácil de entender, incorporando fotos y vídeos de stock relevantes de la biblioteca multimedia para ilustrar los puntos clave. La narrativa debe ser entregada a través de texto a vídeo desde el guion, asegurando precisión y consistencia en el mensaje.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación de 60 segundos para el departamento de ventas, detallando un nuevo procedimiento para optimizar los flujos de trabajo en los informes de clientes. El estilo visual y de audio debe ser claro e instructivo, utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas para desglosar pasos complejos, mientras que subtítulos claros refuerzan la información para todos los aprendices.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo inspirador de 30 segundos para todos los empleados, reforzando la visión y los valores fundamentales de la empresa como parte de una iniciativa general de creación de vídeos del manual organizacional. El estilo visual debe ser dinámico y visualmente impactante, adecuado para varias plataformas internas aprovechando el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones. El mensaje conciso debe ser elaborado utilizando texto a vídeo desde el guion para mantener la consistencia de la marca.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos del Manual Organizacional

Transforma tus manuales organizacionales estáticos en contenido de vídeo dinámico y atractivo para mejorar la incorporación de empleados y la comunicación interna sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando el contenido de tu manual organizacional en nuestra plataforma. Aprovecha la función de Texto a vídeo desde el guion para convertir instantáneamente tu texto en un vídeo preliminar, comenzando eficientemente tu nuevo manual para empleados.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar y Visuales
Personaliza tu vídeo eligiendo entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca o entregar información. Esto hace que tu mensaje sea más atractivo y memorable para tu equipo.
3
Step 3
Añade Audio Atractivo y Subtítulos
Mejora la claridad y el alcance incorporando narración profesional y texto. Utiliza la generación de locuciones para una entrega de audio clara e incluye subtítulos automáticos para asegurar que tu vídeo sea completamente accesible.
4
Step 4
Exporta y Comparte Sin Esfuerzo
Finaliza tu vídeo y distribúyelo fácilmente a través de tus plataformas preferidas. Usa el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para asegurar que tu vídeo se vea perfecto en cualquier dispositivo, optimizando tu comunicación interna sin esfuerzo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el Compromiso y la Retención de Empleados

Mejora el compromiso de los empleados y la retención de información con contenido de vídeo dinámico impulsado por IA para tu manual organizacional.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar nuestro manual organizacional en contenido de vídeo atractivo?

HeyGen te permite convertir información compleja de tu manual organizacional en contenido de vídeo dinámico y atractivo utilizando avanzados avatares de IA y Texto a vídeo desde el guion. Esto ayuda a mejorar el compromiso de los empleados y asegura que los detalles críticos de cumplimiento se comuniquen y retengan efectivamente.

¿Qué beneficios ofrece HeyGen para crear vídeos efectivos de incorporación y formación de empleados?

HeyGen simplifica la creación de vídeos efectivos de incorporación y formación de empleados, con plantillas personalizables y generación de locuciones realistas. Esto mejora significativamente la formación de RRHH, aumenta la productividad de los empleados y contribuye a una mejor retención desde el primer día.

¿Puede HeyGen mejorar la comunicación interna y optimizar los flujos de trabajo dentro de nuestra organización?

Absolutamente, HeyGen capacita a las organizaciones para crear vídeos profesionales de IA para la comunicación interna rápidamente, ayudando a optimizar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo valioso. Funciones como Subtítulos también mejoran la accesibilidad y comprensión para equipos diversos, fomentando una mejor comunicación interna.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos personalizados para la comunicación con empleados?

HeyGen permite la creación de vídeos de IA altamente personalizados para la comunicación con empleados, desde mensajes de bienvenida hasta actualizaciones de políticas. Puedes personalizar fácilmente la marca con tu logo y colores, y añadir Subtítulos para una accesibilidad universal, asegurando un mensaje adaptado e impactante para cada empleado.

