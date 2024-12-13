Creador de Vídeos del Manual Organizacional para Equipos Comprometidos
Optimiza la formación de RRHH y asegura el cumplimiento convirtiendo rápidamente tu manual en vídeos dinámicos con Texto a vídeo desde el guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos para comunicación interna que explique las actualizaciones recientes de las políticas de cumplimiento de la empresa, dirigido a todos los empleados actuales. La presentación visual debe ser directa y fácil de entender, incorporando fotos y vídeos de stock relevantes de la biblioteca multimedia para ilustrar los puntos clave. La narrativa debe ser entregada a través de texto a vídeo desde el guion, asegurando precisión y consistencia en el mensaje.
Produce un vídeo de formación de 60 segundos para el departamento de ventas, detallando un nuevo procedimiento para optimizar los flujos de trabajo en los informes de clientes. El estilo visual y de audio debe ser claro e instructivo, utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas para desglosar pasos complejos, mientras que subtítulos claros refuerzan la información para todos los aprendices.
Diseña un vídeo inspirador de 30 segundos para todos los empleados, reforzando la visión y los valores fundamentales de la empresa como parte de una iniciativa general de creación de vídeos del manual organizacional. El estilo visual debe ser dinámico y visualmente impactante, adecuado para varias plataformas internas aprovechando el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones. El mensaje conciso debe ser elaborado utilizando texto a vídeo desde el guion para mantener la consistencia de la marca.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza la Formación e Incorporación de Empleados.
Crea fácilmente manuales de vídeo completos para acelerar la formación de empleados y mejorar la eficiencia de la incorporación.
Simplifica Políticas Complejas de la Empresa.
Aclara políticas y procedimientos complejos de la empresa, asegurando una comprensión clara y un cumplimiento robusto en toda tu fuerza laboral.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen transformar nuestro manual organizacional en contenido de vídeo atractivo?
HeyGen te permite convertir información compleja de tu manual organizacional en contenido de vídeo dinámico y atractivo utilizando avanzados avatares de IA y Texto a vídeo desde el guion. Esto ayuda a mejorar el compromiso de los empleados y asegura que los detalles críticos de cumplimiento se comuniquen y retengan efectivamente.
¿Qué beneficios ofrece HeyGen para crear vídeos efectivos de incorporación y formación de empleados?
HeyGen simplifica la creación de vídeos efectivos de incorporación y formación de empleados, con plantillas personalizables y generación de locuciones realistas. Esto mejora significativamente la formación de RRHH, aumenta la productividad de los empleados y contribuye a una mejor retención desde el primer día.
¿Puede HeyGen mejorar la comunicación interna y optimizar los flujos de trabajo dentro de nuestra organización?
Absolutamente, HeyGen capacita a las organizaciones para crear vídeos profesionales de IA para la comunicación interna rápidamente, ayudando a optimizar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo valioso. Funciones como Subtítulos también mejoran la accesibilidad y comprensión para equipos diversos, fomentando una mejor comunicación interna.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos personalizados para la comunicación con empleados?
HeyGen permite la creación de vídeos de IA altamente personalizados para la comunicación con empleados, desde mensajes de bienvenida hasta actualizaciones de políticas. Puedes personalizar fácilmente la marca con tu logo y colores, y añadir Subtítulos para una accesibilidad universal, asegurando un mensaje adaptado e impactante para cada empleado.