Creador de Vídeos de Cultura Organizacional: Crea Historias de Empleados Atractivas
Produce rápidamente historias de empleados convincentes y vídeos de reclutamiento. Aprovecha nuestros avatares de AI para personalizar mensajes y mejorar la conexión del equipo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de historias de empleados de 45 segundos que destaque el viaje y la contribución de un miembro del equipo para fomentar un mayor compromiso de los empleados. Destinado a la comunicación interna de la empresa y posible compartición en redes sociales, el estilo visual debe ser auténtico y conmovedor, utilizando los avatares de AI de HeyGen para narrar anécdotas personales, complementado con un tono de audio amigable y relatable.
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos para explicar una nueva iniciativa organizativa, con el objetivo de aumentar el compromiso y la claridad de los empleados en todos los departamentos. Este vídeo explicativo, perfecto para comunicaciones internas a todos los empleados, debe emplear un estilo visual limpio y moderno con animaciones simples y un mensaje directo, generado directamente a partir de un guion utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para eficiencia y consistencia.
Crea un inspirador vídeo de reclutamiento de 60 segundos que muestre testimonios de empleados sobre nuestra cultura empresarial, diseñado para atraer a los mejores talentos. Dirigido a posibles solicitantes de empleo, el estilo visual debe ser de alta calidad y acogedor, presentando entrevistas genuinas de empleados intercaladas con imágenes vibrantes de la vida en la oficina. Asegúrate de que el vídeo incluya subtítulos claros generados por HeyGen, haciéndolo accesible e impactante incluso sin sonido, como un poderoso ejemplo de una herramienta eficaz para crear vídeos de cultura organizacional.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y la Incorporación de Empleados.
Utiliza vídeos impulsados por AI para hacer que la formación y la incorporación sean más atractivas, mejorando la retención de conocimientos y la integración cultural para los nuevos empleados.
Muestra la Cultura de la Empresa en Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos dinámicos para redes sociales que destaquen la cultura única de tu empresa, atrayendo a candidatos ideales y fomentando la comunidad.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos atractivos de cultura organizacional?
HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de alta calidad sobre la cultura de la empresa con su editor intuitivo de arrastrar y soltar y sus extensas plantillas. Nuestra plataforma te ayuda a contar historias convincentes de empleados para aumentar el compromiso sin esfuerzo, sirviendo como un poderoso creador de vídeos de cultura organizacional.
¿Puedo usar Avatares de AI para mejorar mis vídeos de reclutamiento con HeyGen?
¡Absolutamente! Los Avatares de AI de HeyGen aportan un toque profesional y dinámico a tus vídeos de reclutamiento y contenido de incorporación. Incluso puedes generar voces en off personalizadas para transmitir eficazmente el mensaje de tu marca, haciendo que tus vídeos de compromiso de empleados destaquen.
¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para mis vídeos de empresa?
HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote incorporar el logo de tu empresa, colores y elementos visuales específicos en todos tus vídeos. Esto asegura consistencia y refuerza la identidad de tu marca en todos tus vídeos de compromiso de empleados y contenido en redes sociales.
¿Es HeyGen un creador de vídeos en línea eficaz para diversas comunicaciones internas?
Sí, HeyGen es un creador de vídeos en línea eficiente que te permite transformar rápidamente texto en vídeo para comunicaciones internas, formación o redes sociales. Nuestro Generador de Texto a Vídeo incluye subtítulos automáticos, haciendo que tu contenido sea accesible y profesional.