Crea un vídeo convincente de 60 segundos sobre la cultura de la empresa diseñado para presentar a los posibles empleados nuestros valores fundamentales y un entorno de trabajo vibrante. Este vídeo, dirigido a nuevos reclutas y buscadores de empleo, debe presentar visuales dinámicos de la colaboración en equipo y los beneficios para los empleados, acompañado de una voz en off entusiasta generada utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen. El estilo general debe ser profesional y acogedor, con el objetivo de causar una fuerte impresión positiva durante el proceso de reclutamiento.

