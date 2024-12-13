Creador de Vídeos de Cultura Organizacional: Crea Historias de Empleados Atractivas

Produce rápidamente historias de empleados convincentes y vídeos de reclutamiento. Aprovecha nuestros avatares de AI para personalizar mensajes y mejorar la conexión del equipo.

Crea un vídeo convincente de 60 segundos sobre la cultura de la empresa diseñado para presentar a los posibles empleados nuestros valores fundamentales y un entorno de trabajo vibrante. Este vídeo, dirigido a nuevos reclutas y buscadores de empleo, debe presentar visuales dinámicos de la colaboración en equipo y los beneficios para los empleados, acompañado de una voz en off entusiasta generada utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen. El estilo general debe ser profesional y acogedor, con el objetivo de causar una fuerte impresión positiva durante el proceso de reclutamiento.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de historias de empleados de 45 segundos que destaque el viaje y la contribución de un miembro del equipo para fomentar un mayor compromiso de los empleados. Destinado a la comunicación interna de la empresa y posible compartición en redes sociales, el estilo visual debe ser auténtico y conmovedor, utilizando los avatares de AI de HeyGen para narrar anécdotas personales, complementado con un tono de audio amigable y relatable.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos para explicar una nueva iniciativa organizativa, con el objetivo de aumentar el compromiso y la claridad de los empleados en todos los departamentos. Este vídeo explicativo, perfecto para comunicaciones internas a todos los empleados, debe emplear un estilo visual limpio y moderno con animaciones simples y un mensaje directo, generado directamente a partir de un guion utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para eficiencia y consistencia.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un inspirador vídeo de reclutamiento de 60 segundos que muestre testimonios de empleados sobre nuestra cultura empresarial, diseñado para atraer a los mejores talentos. Dirigido a posibles solicitantes de empleo, el estilo visual debe ser de alta calidad y acogedor, presentando entrevistas genuinas de empleados intercaladas con imágenes vibrantes de la vida en la oficina. Asegúrate de que el vídeo incluya subtítulos claros generados por HeyGen, haciéndolo accesible e impactante incluso sin sonido, como un poderoso ejemplo de una herramienta eficaz para crear vídeos de cultura organizacional.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Cultura Organizacional

Crea vídeos convincentes de cultura organizacional sin esfuerzo con HeyGen. Involucra a los empleados, atrae talento y comparte la historia única de tu empresa utilizando herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Selecciona un Punto de Partida
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas profesionales diseñadas para mostrar la cultura de tu empresa, o empieza desde cero con tu propio guion para utilizar nuestras capacidades de texto a vídeo.
2
Step 2
Integra Avatares de AI y Marca
Da vida a tu mensaje integrando diversos avatares de AI que representen a tu equipo. Personaliza tu vídeo con los colores y el logo únicos de tu marca para un aspecto cohesivo.
3
Step 3
Genera Voces en Off y Añade Medios
Mejora tu vídeo con voces en off de sonido natural generadas a partir de tu guion. Enriquece aún más tu historia añadiendo medios de nuestra extensa biblioteca o subiendo tus propios recursos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Historia
Finaliza tu vídeo con subtítulos automáticos para una mayor accesibilidad. Exporta tu vídeo de cultura organizacional completado en el formato de aspecto deseado, listo para compartir en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva el Compromiso y la Moral de los Empleados

.

Produce vídeos motivacionales e inspiradores para aumentar la moral del equipo, reforzar los valores fundamentales y fomentar una cultura organizacional positiva y de alto rendimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos atractivos de cultura organizacional?

HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de alta calidad sobre la cultura de la empresa con su editor intuitivo de arrastrar y soltar y sus extensas plantillas. Nuestra plataforma te ayuda a contar historias convincentes de empleados para aumentar el compromiso sin esfuerzo, sirviendo como un poderoso creador de vídeos de cultura organizacional.

¿Puedo usar Avatares de AI para mejorar mis vídeos de reclutamiento con HeyGen?

¡Absolutamente! Los Avatares de AI de HeyGen aportan un toque profesional y dinámico a tus vídeos de reclutamiento y contenido de incorporación. Incluso puedes generar voces en off personalizadas para transmitir eficazmente el mensaje de tu marca, haciendo que tus vídeos de compromiso de empleados destaquen.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para mis vídeos de empresa?

HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote incorporar el logo de tu empresa, colores y elementos visuales específicos en todos tus vídeos. Esto asegura consistencia y refuerza la identidad de tu marca en todos tus vídeos de compromiso de empleados y contenido en redes sociales.

¿Es HeyGen un creador de vídeos en línea eficaz para diversas comunicaciones internas?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos en línea eficiente que te permite transformar rápidamente texto en vídeo para comunicaciones internas, formación o redes sociales. Nuestro Generador de Texto a Vídeo incluye subtítulos automáticos, haciendo que tu contenido sea accesible y profesional.

