Generador de Cultura Organizacional: Construye tu Lugar de Trabajo Ideal

Eleva el compromiso de los empleados y refuerza los valores de la empresa a través de comunicaciones internas impactantes, impulsadas por la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.

Imagina un vídeo animado de 45 segundos para Profesionales de Recursos Humanos y Propietarios de Pequeñas Empresas, mostrando cómo un generador de cultura organizacional de vanguardia revitaliza un lugar de trabajo estancado. El estilo visual debe ser brillante y optimista, con avatares de IA diversos y sonrientes que demuestran un mayor compromiso de los empleados, acompañado de una voz en off enérgica y profesional. Este vídeo utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para contar una historia convincente de transformación.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para Gerentes de Recursos Humanos y Líderes de Equipo, demostrando la creación sin esfuerzo de una declaración de cultura empresarial poderosa o evaluaciones personalizadas. El estilo visual debe ser elegante y moderno, empleando gráficos claros en pantalla y un avatar de IA confiado que explique el proceso paso a paso, todo respaldado por una pista de audio limpia e informativa. Esta producción aprovecha eficazmente los avatares de IA de HeyGen para una presentación dinámica.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a CEOs y Directores de Recursos Humanos que buscan innovación, ilustrando lo fácil que es lanzar iniciativas de cultura laboral impactantes que conduzcan a una transformación organizacional significativa. El estilo visual debe ser rápido e inspirador, con cortes rápidos de interacciones positivas del equipo y una música de fondo motivadora. Este vídeo se ensambla rápidamente utilizando las plantillas y escenas flexibles de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 50 segundos con visión de futuro para Reclutadores Tecnológicos y Especialistas en Adquisición de Talento, explorando cómo las herramientas avanzadas de IA pueden revolucionar la contratación basada en datos al alinear sin problemas a los candidatos con una cultura empresarial próspera desde el primer día. El estilo visual debe ser futurista y limpio, con gráficos en movimiento nítidos y una voz en off sofisticada y atractiva que destaque los beneficios. La narrativa de este vídeo se entrega poderosamente a través de la generación de voz en off de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Cultura Organizacional

Define, visualiza y comparte fácilmente la identidad única de tu empresa para fomentar un entorno laboral cohesivo y atractivo, empoderando a los profesionales de recursos humanos.

1
Step 1
Crea tu Fundación Cultural
Comienza seleccionando entre nuestras diversas plantillas y escenas o ingresando tus valores clave de la empresa para sentar las bases de tu declaración de cultura organizacional única.
2
Step 2
Genera Contenido Cultural Atractivo
Utiliza la poderosa función de texto a vídeo desde guion para transformar tus declaraciones culturales en mensajes de vídeo dinámicos y atractivos, dando vida a tu visión como generador de cultura organizacional.
3
Step 3
Personaliza con Avatares de IA
Elige entre una variedad de avatares de IA y aplica tus controles de marca (logo, colores) para infundir la identidad única de tu empresa en cada vídeo, asegurando que las recomendaciones personalizadas resuenen profundamente.
4
Step 4
Exporta e Inspira a tu Equipo
Exporta fácilmente tus vídeos culturales finalizados con redimensionamiento de aspecto para varias plataformas, permitiéndote comunicarte de manera efectiva y aumentar el compromiso de los empleados en toda tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira una Cultura Organizacional Positiva

.

Genera vídeos motivacionales que refuercen una cultura laboral positiva, celebren logros y fomenten un mayor compromiso de los empleados y espíritu de equipo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar creativamente las iniciativas de cultura laboral y el compromiso de los empleados?

HeyGen permite a los Profesionales de Recursos Humanos crear contenido de vídeo atractivo para iniciativas de cultura laboral utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde guion. Esto ayuda a comunicar los valores de la empresa y aumentar el compromiso de los empleados de manera efectiva a través de mensajes de vídeo personalizados.

¿Ayuda HeyGen en el desarrollo de declaraciones de cultura empresarial atractivas?

Sí, HeyGen te permite transformar tu declaración de cultura empresarial en presentaciones de vídeo dinámicas. Utiliza controles de marca y plantillas para articular visualmente los valores de tu empresa y fomentar una identidad organizacional sólida.

¿Qué herramientas de IA ofrece HeyGen para apoyar la contratación basada en datos y la formación de equipos?

Aunque HeyGen se centra principalmente en la generación de vídeos con IA, sus herramientas de IA pueden crear vídeos cautivadores para generadores de anuncios de empleo y recomendaciones personalizadas para la incorporación. Esto apoya un proceso de contratación moderno basado en datos y fortalece los esfuerzos de formación de equipos.

¿Puede HeyGen facilitar la transformación organizacional a través de evaluaciones personalizadas y vídeo?

HeyGen puede ser una herramienta poderosa para la transformación organizacional al permitir la creación de vídeos informativos para la formación o la comunicación de evaluaciones de cultura. Puedes diseñar resultados de evaluaciones personalizadas en formatos de vídeo atractivos para una comprensión más clara e impacto.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo