Generador de Cultura Organizacional: Construye tu Lugar de Trabajo Ideal
Eleva el compromiso de los empleados y refuerza los valores de la empresa a través de comunicaciones internas impactantes, impulsadas por la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para Gerentes de Recursos Humanos y Líderes de Equipo, demostrando la creación sin esfuerzo de una declaración de cultura empresarial poderosa o evaluaciones personalizadas. El estilo visual debe ser elegante y moderno, empleando gráficos claros en pantalla y un avatar de IA confiado que explique el proceso paso a paso, todo respaldado por una pista de audio limpia e informativa. Esta producción aprovecha eficazmente los avatares de IA de HeyGen para una presentación dinámica.
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a CEOs y Directores de Recursos Humanos que buscan innovación, ilustrando lo fácil que es lanzar iniciativas de cultura laboral impactantes que conduzcan a una transformación organizacional significativa. El estilo visual debe ser rápido e inspirador, con cortes rápidos de interacciones positivas del equipo y una música de fondo motivadora. Este vídeo se ensambla rápidamente utilizando las plantillas y escenas flexibles de HeyGen.
Produce un vídeo de 50 segundos con visión de futuro para Reclutadores Tecnológicos y Especialistas en Adquisición de Talento, explorando cómo las herramientas avanzadas de IA pueden revolucionar la contratación basada en datos al alinear sin problemas a los candidatos con una cultura empresarial próspera desde el primer día. El estilo visual debe ser futurista y limpio, con gráficos en movimiento nítidos y una voz en off sofisticada y atractiva que destaque los beneficios. La narrativa de este vídeo se entrega poderosamente a través de la generación de voz en off de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación Cultural con IA.
Mejora el aprendizaje y la retención de los valores de la empresa y las iniciativas de cultura laboral a través de vídeos de formación atractivos impulsados por IA.
Desarrolla Programas de Cultura y Valores Escalables.
Crea y distribuye eficientemente cursos integrales sobre cultura organizacional y valores empresariales a todos los empleados, fomentando una comprensión compartida.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar creativamente las iniciativas de cultura laboral y el compromiso de los empleados?
HeyGen permite a los Profesionales de Recursos Humanos crear contenido de vídeo atractivo para iniciativas de cultura laboral utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde guion. Esto ayuda a comunicar los valores de la empresa y aumentar el compromiso de los empleados de manera efectiva a través de mensajes de vídeo personalizados.
¿Ayuda HeyGen en el desarrollo de declaraciones de cultura empresarial atractivas?
Sí, HeyGen te permite transformar tu declaración de cultura empresarial en presentaciones de vídeo dinámicas. Utiliza controles de marca y plantillas para articular visualmente los valores de tu empresa y fomentar una identidad organizacional sólida.
¿Qué herramientas de IA ofrece HeyGen para apoyar la contratación basada en datos y la formación de equipos?
Aunque HeyGen se centra principalmente en la generación de vídeos con IA, sus herramientas de IA pueden crear vídeos cautivadores para generadores de anuncios de empleo y recomendaciones personalizadas para la incorporación. Esto apoya un proceso de contratación moderno basado en datos y fortalece los esfuerzos de formación de equipos.
¿Puede HeyGen facilitar la transformación organizacional a través de evaluaciones personalizadas y vídeo?
HeyGen puede ser una herramienta poderosa para la transformación organizacional al permitir la creación de vídeos informativos para la formación o la comunicación de evaluaciones de cultura. Puedes diseñar resultados de evaluaciones personalizadas en formatos de vídeo atractivos para una comprensión más clara e impacto.