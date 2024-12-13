Generador de Vídeos de Valores de la Organización: Crea la Historia de Tu Empresa

Crea vídeos inspiradores de narración corporativa que resuenen con tu audiencia utilizando avatares de AI realistas.

496/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de narración corporativa de 45 segundos que muestre testimonios auténticos de empleados, perfecto para vídeos en redes sociales dirigidos a buscadores de empleo y seguidores en redes sociales. Utiliza un estilo visual conmovedor con fragmentos de entrevistas sinceras y música de fondo suave y edificante, aprovechando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para convertir fácilmente las transcripciones de entrevistas en narrativas visuales, asegurando una comunicación clara con subtítulos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 75 segundos sobre la cultura de la empresa para nuevos empleados, centrado en un valor específico como "innovación", aprovechando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen y plantillas personalizables. El estilo visual debe ser limpio, profesional y altamente informativo, incorporando infografías atractivas y una narrativa directa entregada por un avatar de AI para transmitir efectivamente nuestra identidad de marca al público objetivo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de reclutamiento enérgico de 30 segundos, un resultado dinámico del generador de vídeos de AI diseñado para atraer a buscadores de empleo pasivos y graduados universitarios a un equipo específico. Enfatiza un valor central como "colaboración" a través de impresionantes visuales obtenidos de la rica biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una banda sonora moderna y de ritmo rápido, y optimizado para varias plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Valores de la Organización

Crea fácilmente vídeos atractivos para compartir los valores y la cultura de tu empresa utilizando potentes herramientas de AI, desde el guion hasta visuales impresionantes.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza añadiendo tu contenido escrito. La función de Texto a vídeo transformará instantáneamente tu narrativa en un guion gráfico visual dinámico para tu vídeo de valores de la organización.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una extensa biblioteca de Plantillas y escenas para que coincidan perfectamente con la estética de tu marca. Estas opciones personalizables ayudan a crear un vídeo profesional de cultura empresarial.
3
Step 3
Genera la Voz en Off
Mejora tu mensaje con la generación de Voz en off profesional. Selecciona entre varias voces de AI para proporcionar una narración clara y atractiva que realmente encarne tu vídeo de narración corporativa.
4
Step 4
Aplica Marca Personalizada
Asegura la consistencia de la marca integrando tus controles de Marca únicos (logo, colores) directamente en tu vídeo. Esto crea un vídeo de reclutamiento cohesivo y reconocible para tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Narraciones Corporativas Inspiradoras

.

Crea vídeos de narración corporativa atractivos, incluyendo testimonios de empleados y mensajes de liderazgo, para articular tus valores fundamentales y misión con impacto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de narración corporativa atractivos?

HeyGen sirve como un potente generador de vídeos de AI, permitiendo a los usuarios crear vídeos de narración corporativa atractivos con facilidad. Aprovecha sus plantillas personalizables y la función de Texto a vídeo para producir visuales impresionantes que resuenen con tu audiencia.

¿Puede HeyGen usarse como un generador de vídeos de valores de la organización?

Absolutamente, HeyGen es un generador efectivo de vídeos de valores de la organización, permitiéndote crear vídeos de cultura empresarial convincentes. Utiliza características de marca personalizadas y avatares de AI realistas para retratar vívidamente tu identidad de marca y producir vídeos profesionales que reflejen tus valores fundamentales.

¿Qué hace a HeyGen un generador de vídeos de AI eficiente para empresas?

HeyGen simplifica la producción de vídeos como un generador de vídeos de AI eficiente, ofreciendo plantillas fáciles de usar y un robusto Editor de Vídeos de AI. Sus capacidades de generación de vídeo de extremo a extremo, incluyendo la voz en off de AI, permiten a las empresas crear rápidamente vídeos de marketing y otros contenidos impactantes.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos de reclutamiento impactantes?

HeyGen es ideal para crear vídeos de reclutamiento impactantes, incluyendo testimonios de empleados convincentes y testimonios visuales. Con avatares de AI y capacidades para varios formatos de vídeo en redes sociales, puedes producir vídeos profesionales que atraigan a los mejores talentos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo