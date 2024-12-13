Generador de Vídeos de Valores de la Organización: Crea la Historia de Tu Empresa
Crea vídeos inspiradores de narración corporativa que resuenen con tu audiencia utilizando avatares de AI realistas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de narración corporativa de 45 segundos que muestre testimonios auténticos de empleados, perfecto para vídeos en redes sociales dirigidos a buscadores de empleo y seguidores en redes sociales. Utiliza un estilo visual conmovedor con fragmentos de entrevistas sinceras y música de fondo suave y edificante, aprovechando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para convertir fácilmente las transcripciones de entrevistas en narrativas visuales, asegurando una comunicación clara con subtítulos.
Produce un vídeo de 75 segundos sobre la cultura de la empresa para nuevos empleados, centrado en un valor específico como "innovación", aprovechando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen y plantillas personalizables. El estilo visual debe ser limpio, profesional y altamente informativo, incorporando infografías atractivas y una narrativa directa entregada por un avatar de AI para transmitir efectivamente nuestra identidad de marca al público objetivo.
Crea un vídeo de reclutamiento enérgico de 30 segundos, un resultado dinámico del generador de vídeos de AI diseñado para atraer a buscadores de empleo pasivos y graduados universitarios a un equipo específico. Enfatiza un valor central como "colaboración" a través de impresionantes visuales obtenidos de la rica biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una banda sonora moderna y de ritmo rápido, y optimizado para varias plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa la Comunicación Interna y la Formación.
Mejora el compromiso y la retención de los empleados creando vídeos impulsados por AI que transmitan efectivamente los valores de la empresa y el contenido de formación interna.
Comparte los Valores de la Empresa en Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos cautivadores para redes sociales que muestren la cultura y los valores de tu organización, atrayendo a los mejores talentos y construyendo la identidad de marca.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de narración corporativa atractivos?
HeyGen sirve como un potente generador de vídeos de AI, permitiendo a los usuarios crear vídeos de narración corporativa atractivos con facilidad. Aprovecha sus plantillas personalizables y la función de Texto a vídeo para producir visuales impresionantes que resuenen con tu audiencia.
¿Puede HeyGen usarse como un generador de vídeos de valores de la organización?
Absolutamente, HeyGen es un generador efectivo de vídeos de valores de la organización, permitiéndote crear vídeos de cultura empresarial convincentes. Utiliza características de marca personalizadas y avatares de AI realistas para retratar vívidamente tu identidad de marca y producir vídeos profesionales que reflejen tus valores fundamentales.
¿Qué hace a HeyGen un generador de vídeos de AI eficiente para empresas?
HeyGen simplifica la producción de vídeos como un generador de vídeos de AI eficiente, ofreciendo plantillas fáciles de usar y un robusto Editor de Vídeos de AI. Sus capacidades de generación de vídeo de extremo a extremo, incluyendo la voz en off de AI, permiten a las empresas crear rápidamente vídeos de marketing y otros contenidos impactantes.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos de reclutamiento impactantes?
HeyGen es ideal para crear vídeos de reclutamiento impactantes, incluyendo testimonios de empleados convincentes y testimonios visuales. Con avatares de AI y capacidades para varios formatos de vídeo en redes sociales, puedes producir vídeos profesionales que atraigan a los mejores talentos.