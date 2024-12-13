Crea un vídeo conciso de 1 minuto explicando un nuevo flujo de trabajo técnico complejo, dirigido a equipos de desarrollo internos y personal de soporte técnico. El estilo visual debe ser elegante e informativo, incorporando gráficos animados y grabaciones de pantalla para demostrar los pasos, complementado con una locución clara y profesional. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente la estructura inicial del vídeo y sus Subtítulos/captions para asegurar accesibilidad y claridad en las instrucciones técnicas detalladas, demostrando cómo nuestras herramientas de creación de vídeos con IA simplifican explicaciones complejas.

