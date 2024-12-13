Creador de Vídeos de Actualización Organizacional: Optimiza las Noticias de tu Empresa
Transforma los anuncios a nivel de empresa en vídeos atractivos con IA más rápido que nunca. Aprovecha la función de Texto a vídeo de HeyGen para mejorar la comunicación interna.
Desarrolla un vídeo dinámico de actualización de la empresa de 90 segundos anunciando una nueva característica significativa dentro de una plataforma interna, dirigido a usuarios avanzados existentes y potenciales nuevos suscriptores. El vídeo debe tener un estilo visual enérgico y moderno, mostrando la interfaz de la característica con cortes rápidos y funcionalidades destacadas, respaldado por una banda sonora atractiva e inspiradora. Emplea los avatares de IA de HeyGen para presentar la actualización, aportando un toque humano sin filmación tradicional, y aprovecha el soporte de biblioteca de medios/stock para mejorar el atractivo visual de esta creación de vídeo con IA.
Diseña un vídeo de formación detallado de 2 minutos para nuevos empleados, centrado en una herramienta de software interna esencial, destinado a todos los nuevos empleados de varios departamentos. La presentación visual debe ser limpia e instructiva, utilizando una marca consistente y transiciones suaves entre los pasos, con una locución calmada y alentadora. Comienza con las Plantillas y escenas de HeyGen para establecer rápidamente un aspecto profesional, y utiliza su robusta generación de locuciones para ofrecer instrucciones precisas y fáciles de seguir, transformando la experiencia tradicional de edición de vídeo.
Crea un vídeo impactante de 45 segundos demostrando las mejores prácticas para que los equipos de comunicación interna aprovechen la creación de vídeos con IA para vídeos de actualización de la empresa, específicamente para redes sociales. El estilo visual y de audio debe ser moderno, profesional e inspirador, destacando transiciones fluidas y una fuerte consistencia de marca. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para crear contenido de manera eficiente a partir de resúmenes de comunicación existentes y usa el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizar el resultado para varias plataformas de redes sociales, asegurando el máximo alcance e impacto.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Eleva la Formación Interna y la Integración.
Aumenta el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos para programas de formación interna e integración con contenido de vídeo dinámico de IA.
Automatiza los Anuncios a Nivel de Empresa.
Crea sin esfuerzo anuncios a nivel de empresa consistentes y atractivos y actualizaciones organizacionales para una comunicación oportuna y efectiva.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos con IA para empresas?
HeyGen optimiza la creación de vídeos con IA utilizando un potente editor de arrastrar y soltar y plantillas extensas. Las empresas pueden transformar guiones en vídeos de alta calidad con avatares de IA realistas y locuciones profesionales, haciendo que todo el proceso sea eficiente y accesible.
¿Puede HeyGen ayudar a mi organización a producir vídeos de actualización de empresa consistentes?
Absolutamente. HeyGen funciona como un eficiente creador de vídeos de actualización organizacional, permitiendo a los equipos crear vídeos de actualización de empresa profesionales con un mensaje de marca consistente. Puedes incorporar fácilmente el logo y los colores de tu marca a través de controles de marca robustos, asegurando que cada anuncio se alinee con tu identidad corporativa.
¿Qué capacidades avanzadas de edición de vídeo ofrece HeyGen para un control detallado?
HeyGen proporciona un conjunto de edición de vídeo intuitivo que ofrece un control preciso sobre tu contenido, incluyendo Edición Basada en Texto. También puedes integrar medios de stock de la biblioteca de medios completa y generar subtítulos y captions profesionales para refinar tus producciones de vídeo de alta calidad.
¿Cómo asegura HeyGen que los vídeos estén optimizados para varias plataformas de redes sociales?
HeyGen optimiza tu contenido de vídeo de alta calidad para varias plataformas de redes sociales ofreciendo opciones flexibles de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto. Esto asegura que tus mensajes se presenten perfectamente y sean altamente atractivos en todos tus canales digitales, manteniendo la consistencia de la marca.