Generador de Vídeos de Vista Previa Organizacional: Vídeos Rápidos y Profesionales
Crea fácilmente vídeos de marketing coherentes con la marca a gran escala, reduciendo tiempo y costos, impulsado por controles de branding inteligentes.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de producto nítido de 45 segundos dirigido a propietarios de tiendas de comercio electrónico y equipos de desarrollo de productos, ilustrando cómo HeyGen actúa como un generador de vídeos intuitivo con IA. El tono visual debe ser limpio e informativo, con primeros planos de maquetas de productos y superposiciones de texto claras, con una voz amigable y articulada de un avatar de IA. Enfatiza la capacidad fluida de "Texto a vídeo desde guion" para convertir ideas en narrativas atractivas.
Produce un vídeo de vista previa convincente de 60 segundos para clientes empresariales y gerentes de comunicaciones internas, demostrando cómo HeyGen puede funcionar como un generador integral de vídeos de vista previa organizacional para escalar contenido de vídeo sin esfuerzo. Emplea una estética visual sofisticada y autoritaria con branding corporativo, respaldada por la generación de "Voz en off" de HeyGen, asegurando que cada mensaje resuene profesionalmente.
Diseña un corto atractivo de 15 segundos para gestores de redes sociales y creadores de contenido independientes, centrado en la creación rápida de vídeos para diversas plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser dinámico y llamativo, con transiciones de tendencia y diverso material de archivo de la "Biblioteca de medios/soporte de stock", todo ambientado con música contemporánea y de ritmo rápido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vistas Previas de Anuncios de Alto Rendimiento con IA.
Genera rápidamente anuncios de vídeo atractivos y coherentes con la marca para captar la atención y aumentar las conversiones de tu organización.
Produce Vistas Previas Atractivas para Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos y clips atractivos para redes sociales para impulsar la presencia y el compromiso en línea de tu organización.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo permite HeyGen la creación de vídeos profesionales coherentes con la marca?
HeyGen es un generador de vídeos con IA diseñado para producir vídeos de alta calidad y profesionales que sean consistentes con tu marca. Nuestra plataforma te permite personalizar plantillas de vídeo, incorporar tus controles de branding y generar vídeos de marketing y de productos pulidos a gran escala.
¿Qué capacidades ofrece HeyGen para una creación de vídeos eficiente?
HeyGen agiliza la creación de vídeos con su función de texto a vídeo impulsada por IA y su editor intuitivo de arrastrar y soltar. Esto permite a las empresas desarrollar rápidamente contenido atractivo, como vídeos promocionales y presentaciones de vídeo, reduciendo significativamente el tiempo y los costos.
¿Puede HeyGen soportar diversas necesidades para vídeos de marketing?
Absolutamente, HeyGen sirve como un generador de vídeos con IA listo para empresas, capaz de producir una amplia gama de vídeos de marketing para varias plataformas. Desde campañas en redes sociales hasta vídeos de productos, HeyGen proporciona las herramientas para crear contenido de vídeo impactante para el éxito de marketing de tu negocio.
¿Proporciona HeyGen herramientas de edición robustas y opciones de personalización?
Sí, HeyGen funciona como un editor de vídeo integral, ofreciendo amplias opciones de personalización, incluidas numerosas plantillas de vídeo y avatares de IA. Puedes refinar fácilmente tus presentaciones de vídeo con funciones como generación de voz en off, subtítulos y varias opciones de redimensionamiento de aspecto para un vídeo verdaderamente profesional.