Generador de Vídeos de Operaciones: Simplifica la Formación de Flujos de Trabajo

Mejora la eficiencia del flujo de trabajo y la comunicación interna generando instantáneamente vídeos profesionales, completos con avatares de IA dinámicos.

Crea un vídeo de comunicación interna de 45 segundos para empleados anunciando una nueva iniciativa de la empresa. El estilo visual debe ser profesional pero atractivo, con avatares de IA diversos presentando la información con una generación de voz en off clara y amigable, asegurando una fácil comprensión en todos los equipos. Utiliza la función de avatares de IA de HeyGen para personalizar el mensaje de manera efectiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marketing dinámico de 30 segundos dirigido a clientes potenciales, mostrando el lanzamiento de un nuevo producto. El vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio moderno y animado con música de fondo impactante. Aprovecha las Plantillas y escenas completas de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para producir rápidamente contenido de alta calidad y atractivo que capture la atención de los equipos de marketing.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo instructivo de 60 segundos para nuevos empleados, detallando un Procedimiento Operativo Estándar (SOP) crítico. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con texto en pantalla paso a paso y una voz clara y tranquilizadora. Incorpora los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y asegúrate de utilizar el soporte de Biblioteca de medios/stock para integrar visuales relevantes, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo para la formación de empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una introducción concisa de 40 segundos para el generador de vídeos de operaciones para usuarios empresariales, destacando los beneficios de la plataforma. El tono debe ser informativo y seguro, con un diseño visual elegante y una voz en off profesional. Utiliza el Texto a vídeo desde guion de HeyGen para una creación de contenido rápida y asegura una entrega pulida con el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones adaptadas para varios canales de comunicación empresarial, enfatizando la creación de vídeos impulsada por IA.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Operaciones

Simplifica la comunicación interna y la formación creando fácilmente vídeos de operaciones profesionales impulsados por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza redactando o pegando tu contenido directamente en el editor en línea fácil de usar. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar eficientemente tu texto en escenas de vídeo dinámicas.
2
Step 2
Selecciona Presentadores de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA de alta calidad para ser la cara de tu mensaje. Estos avatares de IA hacen que tus vídeos operativos sean más atractivos y personales para tu audiencia.
3
Step 3
Personaliza la Marca y la Voz
Integra tus elementos de marca personalizados, como logotipos y colores, para mantener la consistencia. Mejora aún más tu vídeo con una narración de sonido natural utilizando la generación de voz en off de HeyGen.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Una vez satisfecho, exporta tu vídeo profesional de operaciones. Ahora está listo para un despliegue sin problemas a través de tus canales de comunicación interna, mejorando la claridad y el compromiso con el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Procedimientos Operativos Complejos

Traduce procesos operativos intrincados y documentación técnica en vídeos de IA fáciles de entender, mejorando la claridad y el cumplimiento en todos los equipos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para operaciones empresariales?

HeyGen actúa como un generador de vídeos de IA avanzado, permitiendo a las empresas producir rápidamente vídeos operativos de alta calidad. Mejora significativamente la eficiencia del flujo de trabajo al automatizar la producción de vídeos para diversas necesidades de comunicación interna, incluidos SOPs y formación de empleados.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la creación de vídeos impulsados por IA?

HeyGen proporciona herramientas creativas robustas para la creación de vídeos impulsados por IA, incluyendo diversos avatares de IA y un generador de guiones de IA integrado para ayudar a crear narrativas atractivas. Los usuarios también pueden aprovechar una rica biblioteca de plantillas de vídeo para iniciar sus proyectos de manera eficiente.

¿Puedo personalizar vídeos con la identidad de mi marca usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos, incluyendo controles de marca personalizados para incorporar tu logotipo y colores de marca. También puedes añadir fácilmente Subtítulos/captions y utilizar el editor en línea para ajustes precisos que se alineen con los requisitos específicos de tu marca.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la formación de empleados y la comunicación interna?

HeyGen mejora significativamente la formación de empleados y la comunicación interna al permitir la generación rápida de vídeos para actualizaciones críticas y contenido educativo. Sus capacidades de voz en off de IA y texto a vídeo aseguran un mensaje consistente y una entrega atractiva para todo el personal.

