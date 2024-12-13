Creador de Vídeos de Actualización Operativa para Comunicaciones Rápidas y Atractivas

Mejora la eficiencia del flujo de trabajo y crea vídeos de formación operativa alineados con la marca sin esfuerzo utilizando nuestra plataforma con controles de personalización de marca.

Produce un vídeo conciso de 45 segundos dirigido a los miembros del equipo interno, entregando una actualización operativa crucial sobre una nueva política interna. El estilo visual debe ser profesional y atractivo, con un avatar de IA amigable que presente la información claramente, acompañado de música de fondo nítida. Asegúrate de que el tono sea informativo pero accesible, utilizando los avatares de IA de HeyGen para personalizar el mensaje de manera efectiva para las comunicaciones internas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo informativo de 60 segundos diseñado para nuevos empleados y personal junior, detallando un nuevo proceso para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo. Este vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y optimista, incorporando gráficos animados y una voz en off clara y entusiasta generada directamente a partir de un guion escrito. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para garantizar precisión y una entrega consistente en todos los materiales de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo pulido de 30 segundos para las partes interesadas y la dirección de la empresa, presentando una actualización significativa de las operaciones trimestrales con métricas clave de rendimiento. El estilo visual debe estar alineado con la marca y ser impactante, utilizando visualizaciones de datos dinámicas y una voz en off segura y concisa. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen y los controles de personalización de marca para mantener una estética corporativa consistente en estos vídeos críticos alineados con la marca.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo atractivo de 50 segundos para todos los empleados de diferentes departamentos, resumiendo los aspectos destacados operativos semanales y las iniciativas futuras. La presentación visual debe ser consistente y amigable, con gráficos simples y limpios y una voz en off accesible que transmita claramente el mensaje. Optimiza para un creador de vídeos de actualización operativa utilizando la generación de voz en off de HeyGen para producir rápidamente un audio de sonido natural que automatice los vídeos empresariales para anuncios rutinarios.
Motor Creativo

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización Operativa

Crea eficientemente vídeos de actualización operativa claros y profesionales para comunicaciones internas utilizando una plataforma de creación de vídeos de IA, optimizando tu flujo de trabajo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza redactando tu guion de actualización operativa. Utiliza la función de texto a vídeo para transformar instantáneamente tu texto en contenido de vídeo atractivo, asegurando una comunicación precisa.
2
Step 2
Elige Visuales y Marca
Selecciona entre una variedad de plantillas y escenas profesionales para representar visualmente tus actualizaciones. Aplica controles de personalización de marca para incorporar el logotipo y los colores de tu empresa, manteniendo una apariencia alineada con la marca.
3
Step 3
Añade Voz y Accesibilidad
Mejora la claridad añadiendo una voz en off natural a través de la generación de voz en off, o selecciona un avatar de IA para presentar tu actualización. Asegura la inclusividad generando automáticamente subtítulos para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y expórtalo en el formato de aspecto deseado. Tu vídeo de actualización operativa está ahora listo para ser compartido, mejorando las comunicaciones internas y la eficiencia del flujo de trabajo en todo tu equipo.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleva las Comunicaciones Internas

Crea vídeos atractivos y motivadores para inspirar a los equipos y comunicar eficazmente noticias operativas cruciales y actualizaciones estratégicas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos alineados con la marca para comunicaciones internas?

HeyGen te permite crear vídeos profesionales y alineados con la marca sin esfuerzo. Utiliza los controles de personalización de marca para integrar tu logotipo, colores y fuentes, asegurando que cada comunicación interna o vídeo explicativo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. Nuestra extensa biblioteca de plantillas y avatares de IA facilita aún más el proceso.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma eficiente de creación de vídeos de IA para actualizaciones operativas?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para aumentar significativamente la eficiencia de tu flujo de trabajo en la creación de actualizaciones operativas. Con capacidades de texto a vídeo y generación de voz en off de alta calidad, puedes automatizar rápidamente los vídeos empresariales, transformando tus guiones en actualizaciones dinámicas sin necesidad de una edición de vídeo extensa.

¿Puede HeyGen generar avatares de IA realistas y voces en off para mis vídeos?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma líder en creación de vídeos de IA que permite la generación de avatares de IA diversos y realistas. Junto con nuestra avanzada generación de voz en off, puedes crear contenido atractivo y de sonido natural, ideal para vídeos de formación operativa o cualquier contenido explicativo.

¿Cómo apoya HeyGen los controles de personalización de marca para todos los vídeos empresariales?

HeyGen ofrece controles de personalización de marca completos para asegurar que cada vídeo que crees, desde vídeos explicativos hasta contenido de marketing, refleje tu marca única. Aplica fácilmente los logotipos, paletas de colores y fuentes de tu empresa en todos tus proyectos, manteniendo un aspecto consistente y profesional para los vídeos alineados con la marca.

