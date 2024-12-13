Creador de Vídeos de Formación de Operaciones: Crea Tutoriales Atractivos

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a equipos de L&D y empleados para explicar el nuevo protocolo de colaboración remota. Visualmente, incorpora escenas animadas y avatares profesionales de AI que demuestran las mejores prácticas, con un estilo de audio moderno e informativo. Utiliza los avatares de AI de HeyGen y diversas plantillas y escenas para hacer que los vídeos de formación sean impactantes y fáciles de seguir.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un módulo de formación en cumplimiento de 2 minutos diseñado para todos los empleados, centrándose en las actualizaciones de las regulaciones de privacidad de datos. El estilo visual y de audio debe ser profesional y serio, basándose en una narración clara de texto a vídeo desde un guion y apoyado por medios visuales de stock relevantes. Asegura claridad y accesibilidad aprovechando la función de subtítulos/captions de HeyGen para una documentación de vídeo completa.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo informativo dinámico de 45 segundos para habilitación de ventas, mostrando los beneficios clave de nuestra última característica del producto. El estilo visual debe ser rápido y visualmente rico, incorporando elementos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para resaltar cambios en la interfaz de usuario y nuevas funcionalidades, acompañado de una voz en off enérgica. Este vídeo tutorial se optimizará usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación de Operaciones

Agiliza tu formación operativa con un creador de vídeos impulsado por AI. Produce fácilmente vídeos de formación atractivos y a demanda para educar a tu equipo de manera eficiente.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza transformando tu guion en un vídeo de formación convincente o selecciona de una biblioteca de plantillas y escenas profesionales para construir tu contenido rápidamente.
2
Step 2
Elige tu Presentador AI
Mejora tus vídeos instructivos seleccionando y personalizando avatares de AI para que actúen como tus presentadores en pantalla, involucrando efectivamente a tu audiencia.
3
Step 3
Añade Voces en Off Dinámicas
Proporciona instrucciones y narraciones claras aprovechando la tecnología avanzada de generación de voces en off, disponible en muchos idiomas para equipos globales.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación de operaciones aplicando los controles de marca de tu empresa y luego expórtalo en varios formatos de relación de aspecto para una fácil distribución.

Casos de Uso

Agiliza las Instrucciones Técnicas y Operativas

Comunica claramente procedimientos operativos complejos, tutoriales técnicos y guías de cómo hacerlo a través de vídeos generados por AI fácilmente digeribles.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación técnica?

HeyGen es un generador de vídeos con AI que te permite transformar guiones complejos en documentación de vídeo atractiva sin esfuerzo. Con Avatares de AI y voces en off de AI, simplifica drásticamente la creación de vídeos instructivos y tutoriales técnicos sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Puede HeyGen ayudar con la grabación de pantalla para guías y tutoriales detallados?

Sí, HeyGen cuenta con un potente grabador de pantalla AI, que permite una fácil captura de pantalla y vídeo para guías completas. Luego puedes mejorar estas grabaciones con funciones de edición inteligente, añadiendo anotaciones y voces en off generadas por AI para una documentación de vídeo clara.

¿Qué herramientas de creación de vídeos ofrece HeyGen para una formación en operaciones eficiente?

HeyGen proporciona herramientas robustas de creación de vídeos diseñadas para la eficiencia, incluyendo plantillas personalizables y controles de marca de la empresa. Esto permite a los equipos de L&D crear rápidamente material de formación de alta calidad, como la incorporación de empleados y SOPs, con un aspecto y sensación consistentes.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de formación en varios idiomas y accesibilidad?

Absolutamente. HeyGen admite voces en off de AI en más de 140 idiomas y genera automáticamente subtítulos cerrados, asegurando que tus vídeos instructivos sean accesibles e impactantes para una fuerza laboral híbrida global. Esta plataforma facilita el intercambio de conocimientos entre equipos diversos.

