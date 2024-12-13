Creador de Vídeos de Formación de Operaciones: Crea Tutoriales Atractivos
Empodera a los equipos de L&D para crear guías de cómo hacerlo impactantes al instante usando generación de voz en off con AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a equipos de L&D y empleados para explicar el nuevo protocolo de colaboración remota. Visualmente, incorpora escenas animadas y avatares profesionales de AI que demuestran las mejores prácticas, con un estilo de audio moderno e informativo. Utiliza los avatares de AI de HeyGen y diversas plantillas y escenas para hacer que los vídeos de formación sean impactantes y fáciles de seguir.
Desarrolla un módulo de formación en cumplimiento de 2 minutos diseñado para todos los empleados, centrándose en las actualizaciones de las regulaciones de privacidad de datos. El estilo visual y de audio debe ser profesional y serio, basándose en una narración clara de texto a vídeo desde un guion y apoyado por medios visuales de stock relevantes. Asegura claridad y accesibilidad aprovechando la función de subtítulos/captions de HeyGen para una documentación de vídeo completa.
Imagina un vídeo informativo dinámico de 45 segundos para habilitación de ventas, mostrando los beneficios clave de nuestra última característica del producto. El estilo visual debe ser rápido y visualmente rico, incorporando elementos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para resaltar cambios en la interfaz de usuario y nuevas funcionalidades, acompañado de una voz en off enérgica. Este vídeo tutorial se optimizará usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea Cursos de Formación Escalables.
Desarrolla y despliega materiales y cursos de formación extensos de manera eficiente para educar a empleados globalmente con vídeos impulsados por AI.
Mejora el Compromiso en la Formación de Empleados.
Mejora el enfoque y la retención de información para vídeos de formación en operaciones aprovechando AI para crear contenido dinámico e interactivo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación técnica?
HeyGen es un generador de vídeos con AI que te permite transformar guiones complejos en documentación de vídeo atractiva sin esfuerzo. Con Avatares de AI y voces en off de AI, simplifica drásticamente la creación de vídeos instructivos y tutoriales técnicos sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.
¿Puede HeyGen ayudar con la grabación de pantalla para guías y tutoriales detallados?
Sí, HeyGen cuenta con un potente grabador de pantalla AI, que permite una fácil captura de pantalla y vídeo para guías completas. Luego puedes mejorar estas grabaciones con funciones de edición inteligente, añadiendo anotaciones y voces en off generadas por AI para una documentación de vídeo clara.
¿Qué herramientas de creación de vídeos ofrece HeyGen para una formación en operaciones eficiente?
HeyGen proporciona herramientas robustas de creación de vídeos diseñadas para la eficiencia, incluyendo plantillas personalizables y controles de marca de la empresa. Esto permite a los equipos de L&D crear rápidamente material de formación de alta calidad, como la incorporación de empleados y SOPs, con un aspecto y sensación consistentes.
¿HeyGen admite la creación de vídeos de formación en varios idiomas y accesibilidad?
Absolutamente. HeyGen admite voces en off de AI en más de 140 idiomas y genera automáticamente subtítulos cerrados, asegurando que tus vídeos instructivos sean accesibles e impactantes para una fuerza laboral híbrida global. Esta plataforma facilita el intercambio de conocimientos entre equipos diversos.