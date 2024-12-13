Generador de Vídeos de Formación Operativa para Equipos de L&D

Crea vídeos de formación atractivos para la incorporación de empleados y formación técnica con avatares de IA.

Crea un vídeo de 1 minuto para nuevos empleados, ofreciendo una introducción amistosa a la cultura de la empresa y procedimientos básicos. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, con un avatar de IA diverso hablando directamente al espectador, acompañado de una generación de voz en off clara y alentadora. Este vídeo de formación operativa agilizará la incorporación de empleados.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación técnica de 90 segundos dirigido a ingenieros que aprenden nuevas funcionalidades de software. El estilo visual debe ser limpio y preciso, utilizando plantillas y escenas profesionales para desglosar pasos complejos, creado eficientemente a través de capacidades de texto a vídeo desde el guion. Este creador de vídeos de formación simplificará instrucciones complejas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación en cumplimiento de 2 minutos para todo el personal, enfatizando nuevas actualizaciones regulatorias. El estilo visual y de audio debe ser profesional y autoritario, utilizando texto a vídeo desde el guion para asegurar precisión y subtítulos/captions completos para accesibilidad. Esta solución de Generador de Vídeos de IA asegura un intercambio de conocimientos crítico de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una guía de 45 segundos para representantes de ventas sobre cómo usar una nueva función de CRM. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo, incorporando metraje de archivo de la biblioteca de medios/soporte de stock, acompañado de una generación de voz en off enérgica para transmitir rápidamente los pasos esenciales. Este enfoque minimiza los costos reducidos de formación para los equipos de L&D.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación Operativa

Transforma sin esfuerzo procedimientos operativos complejos en vídeos de formación atractivos impulsados por IA para agilizar la incorporación y mejorar la formación técnica.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Formación
Comienza redactando el guion de tu vídeo de formación operativa o seleccionando entre plantillas prediseñadas. Nuestra plataforma te permite transformar texto en vídeo sin esfuerzo.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona de nuestra diversa biblioteca de avatares de IA para ser la cara de tu formación. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con tu marca y entreguen instrucciones claras.
3
Step 3
Aplica Voces en Off Profesionales y Branding
Genera voces en off de IA con sonido natural en múltiples idiomas para transmitir tu mensaje de manera efectiva. Mejora tus vídeos aún más integrando el branding de tu empresa para un aspecto pulido y consistente.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Vídeo
Finaliza tus vídeos de formación con opciones para varios formatos de aspecto y resoluciones. Exporta y comparte fácilmente tu contenido completado a través de tus sistemas de gestión de aprendizaje para un intercambio de conocimientos eficiente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Procedimientos Operativos Complejos

Simplifica flujos de trabajo operativos intrincados, instrucciones técnicas y directrices de cumplimiento a través de vídeos de formación impulsados por IA claros y fáciles de entender.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo agiliza HeyGen la creación de vídeos de formación para equipos de L&D?

HeyGen funciona como un avanzado Generador de Vídeos de IA, permitiendo a los equipos de L&D producir rápidamente vídeos de formación de alta calidad. Los usuarios pueden crear vídeos a partir de texto, aprovechando avatares de IA y voces en off de IA para dar vida al contenido de manera eficiente.

¿Puede HeyGen adaptarse a varios tipos de contenido de formación, como la incorporación de empleados o guías técnicas?

Absolutamente. HeyGen apoya diversas necesidades de formación, desde la Incorporación de Empleados hasta la Formación Técnica y la Formación en Cumplimiento. Con sus versátiles plantillas y avatares de IA, es ideal para crear guías prácticas atractivas y fomentar un intercambio de conocimientos eficiente en toda tu organización.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos de formación eficiente para empresas?

HeyGen destaca como un creador de vídeos de formación eficiente al utilizar Avatares de IA y Voces en Off de IA para automatizar gran parte del proceso de producción. Su interfaz intuitiva y rica biblioteca de Plantillas permiten a los usuarios transformar rápidamente guiones en vídeos pulidos, acelerando significativamente la creación de contenido.

¿Ofrece HeyGen opciones de personalización para la coherencia de marca en los vídeos de formación operativa?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar los logotipos y colores de tu empresa en todos los vídeos de formación operativa. Esto asegura la coherencia de la marca mientras facilita un intercambio de conocimientos efectivo con contenido profesional y de aspecto personalizado.

