Crea un vídeo de lanzamiento de operaciones de 30 segundos diseñado para equipos internos, ilustrando un nuevo flujo de trabajo. Aprovecha los "Templates & scenes" de HeyGen para ensamblar rápidamente un estilo visual profesional y atractivo, complementado por una "Generación de voz en off" clara y concisa para guiar a los gerentes de operaciones a través del nuevo proceso con un tono optimista.

Generar Vídeo