Creador de Vídeos de Lanzamiento de Operaciones: Optimiza Tu Negocio

Mejora la retención de conocimiento y acelera la incorporación con SOPs en vídeo impulsados por AI, haciendo que la creación de vídeos sea sencilla con avatares de AI.

Crea un vídeo de lanzamiento de operaciones de 30 segundos diseñado para equipos internos, ilustrando un nuevo flujo de trabajo. Aprovecha los "Templates & scenes" de HeyGen para ensamblar rápidamente un estilo visual profesional y atractivo, complementado por una "Generación de voz en off" clara y concisa para guiar a los gerentes de operaciones a través del nuevo proceso con un tono optimista.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un dinámico vídeo de lanzamiento de producto de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y clientes potenciales, mostrando una nueva característica. Utiliza los "Avatares de AI" de HeyGen para presentar la información con un estilo visual moderno y enérgico, mientras que la función "Texto a vídeo desde guion" asegura una voz en off convincente y segura que capta la atención del público para un lanzamiento de producto efectivo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de formación de 60 segundos para nuevos empleados y personal existente, aclarando una política revisada de la empresa. Apunta a un estilo visual fácil de seguir con ayudas claras, mejorado por los "Subtítulos/captions" de HeyGen para accesibilidad, e integra "Soporte de biblioteca de medios/stock" para proporcionar una entrega de audio amigable y de apoyo para las comunicaciones internas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un elegante vídeo explicativo de 30 segundos que resume un hito reciente del proyecto, destinado a partes interesadas y socios externos. Emplea el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para asegurar que los visuales se presenten perfectamente en todas las plataformas con un estilo animado y profesional. Un "Texto a vídeo desde guion" nítido y articulado entregará el mensaje de manera efectiva, asegurando claridad en este vídeo explicativo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Lanzamiento de Operaciones

Crea sin esfuerzo vídeos de lanzamiento de operaciones profesionales y consistentes, vídeos de lanzamiento de productos y SOPs en vídeo para mantener a tu equipo alineado e informado con AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de lanzamiento de operaciones. Nuestra funcionalidad de Texto a vídeo transformará tu texto en escenas de vídeo atractivas, haciendo que la información compleja sea fácil de digerir.
2
Step 2
Selecciona Avatares de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar visualmente tu mensaje. Estos avatares ayudan a transmitir tu mensaje de manera profesional y consistente sin necesidad de estar frente a la cámara.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Integra el logo de tu empresa y los colores de tu marca utilizando controles de marca intuitivos. Esto asegura que todas tus comunicaciones internas mantengan una apariencia profesional y consistente.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Lanzamiento
Finaliza tu vídeo de lanzamiento de operaciones, luego expórtalo en la relación de aspecto óptima para tus canales de distribución. Comparte fácilmente tu contenido profesional en toda tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procedimientos Operativos Complejos

.

Transforma directrices operativas intrincadas y actualizaciones en vídeos explicativos fácilmente digeribles para una rápida comprensión del equipo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen facilitar la creación de vídeos de alto impacto para diversas necesidades?

HeyGen es un creador de vídeos en línea intuitivo que permite a los usuarios generar vídeos de alto impacto con facilidad. Aprovechando la tecnología AI, permite una conversión fluida de Texto a vídeo y el uso de diversos avatares de AI para dar vida a tus visuales sin necesidad de edición compleja.

¿Qué tipos de vídeos creativos de marketing y lanzamiento de productos puede producir HeyGen?

HeyGen se destaca en la generación de vídeos de lanzamiento de productos y vídeos teaser atractivos, perfectos para los especialistas en marketing. Con HeyGen, puedes transformar rápidamente guiones en contenido atractivo utilizando voces en off de AI, y luego personalizarlos con controles de marca para alinearlos con la estética de tu campaña.

¿Puede HeyGen ayudar en el desarrollo de SOPs en vídeo creativos y materiales de formación?

Absolutamente, HeyGen es un creador ideal de vídeos de lanzamiento de operaciones, simplificando el proceso para crear SOPs en vídeo y vídeos de formación. Puedes utilizar las plantillas y avatares de AI de HeyGen para comunicar claramente procesos complejos, mejorando la retención de conocimiento y optimizando las operaciones dentro de tu negocio.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en todo el contenido de vídeo?

HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote añadir fácilmente tu logo y colores específicos de marca para mantener una identidad visual coherente en todos tus proyectos de creación de vídeos empresariales. Esto asegura que cada vídeo que generes se alinee perfectamente con el aspecto y la sensación establecidos de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo