Sí, HeyGen es una plataforma versátil perfecta para crear materiales de incorporación diversos y módulos de formación de políticas claras. Con sus capacidades de texto a vídeo y generación automática de subtítulos, HeyGen asegura que todos los empleados puedan entender fácilmente las políticas y flujos de trabajo esenciales de la empresa, mejorando la efectividad general de tu formación.