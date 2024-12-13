Aumenta la Eficiencia con un creador de vídeos de desarrollo de conocimientos operativos

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, con un estilo visual animado, gráficos simplificados y una voz en off amigable y alentadora. El vídeo debe demostrar cómo crear rápidamente un vídeo explicativo convincente utilizando plantillas y escenas intuitivas, destacando la interfaz fácil de usar de HeyGen como una plataforma sencilla para la creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de comunicación corporativa de 60 segundos dirigido a equipos de marketing, enfatizando la consistencia de la marca con una estética visual moderna y elegante y un avatar de IA profesional y articulado que transmita el mensaje. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock para integrar activos de marca sin problemas, mostrando a HeyGen como un sofisticado creador de vídeos de IA para mantener vídeos coherentes con la marca en todas las campañas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo de 45 segundos para departamentos de RRHH enfocado en la formación de empleados, adoptando un estilo visual informativo y amigable con un audio claro y de apoyo. Integra subtítulos para accesibilidad y aprovecha Texto a vídeo desde un guion para traducir eficientemente materiales de formación en contenido dinámico, posicionando a HeyGen como una herramienta poderosa para la formación efectiva de empleados y la conversión de Texto a vídeo con IA.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de desarrollo de conocimientos operativos

Transforma datos operativos complejos en vídeos atractivos y fáciles de entender con el intuitivo creador de vídeos de IA de HeyGen. Mejora la claridad del equipo y fomenta una mejor toma de decisiones.

1
Step 1
Pega tu Guion o Elige una Plantilla
Comienza introduciendo tus conocimientos operativos como texto o selecciona una plantilla profesional para estructurar tu vídeo. Nuestra función de Texto a vídeo con IA sentará las bases para tu presentación.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA y Voz en Off
Mejora el compromiso eligiendo entre diversos avatares de IA para presentar tu información. Genera una voz en off de sonido natural en múltiples idiomas para transmitir tu mensaje claramente.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Integra medios relevantes de nuestra biblioteca, añade subtítulos para accesibilidad y aplica los colores y el logo de tu marca para crear vídeos alineados con la marca que resuenen con tu equipo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tus Conocimientos
Finaliza tu vídeo de conocimientos operativos, luego expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto para su distribución en tus plataformas internas o LMS, asegurando una amplia accesibilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Clarificación de Procedimientos Operativos Complejos

Transforma procesos operativos complejos y datos en explicaciones de vídeo claras y fáciles de entender para una comunicación fluida del equipo y el intercambio de conocimientos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los gerentes de operaciones a desarrollar vídeos de conocimientos?

HeyGen permite a los gerentes de operaciones crear rápidamente vídeos de desarrollo de conocimientos operativos y contenido de formación para empleados. Con su intuitivo creador de vídeos de IA, puedes transformar fácilmente datos complejos en explicaciones visuales atractivas, mejorando la comunicación y comprensión dentro de tu equipo.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen proporciona avanzadas capacidades de IA, incluyendo conversión de Texto a vídeo con IA, avatares de IA realistas y generación sofisticada de voz en off. Los usuarios también pueden aprovechar una amplia gama de plantillas y escenas para agilizar el proceso de producción de vídeos y crear contenido profesional sin esfuerzo.

¿Es HeyGen una plataforma fácil de usar para la producción de vídeos profesionales?

Absolutamente. HeyGen está diseñado como una plataforma de vídeo fácil de usar que cuenta con un editor de arrastrar y soltar que simplifica la producción de vídeos profesionales. Puedes añadir subtítulos fácilmente y asegurarte de que todos tus vídeos estén alineados con la marca mediante controles de personalización de marca.

¿Puede HeyGen ser utilizado para habilitación de ventas y creación de vídeos explicativos?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos de IA ideal para crear materiales de habilitación de ventas impactantes y vídeos explicativos atractivos. Su robusta plataforma de vídeo permite a las empresas producir contenido de alta calidad rápidamente, transmitiendo efectivamente el valor del producto y aumentando las ventas.

