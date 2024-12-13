Aumenta la Eficiencia con un Creador de Vídeos Operativos
Eleva las comunicaciones internas y la formación con una plataforma fácil de usar, aprovechando avatares de AI realistas para la creación de vídeos profesionales.
Desarrolla un vídeo de formación de 90 segundos específicamente para el personal técnico, explicando una nueva actualización de software compleja o un procedimiento operativo. El estilo visual debe ser altamente informativo con superposiciones de texto en pantalla, diagramas animados y una voz precisa y explicativa. Utiliza la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir eficientemente instrucciones detalladas en un vídeo explicativo pulido.
Produce un vídeo detallado de 2 minutos dirigido a los equipos de soporte, documentando un flujo de trabajo de resolución de problemas paso a paso para un problema técnico común. El estilo visual debe ser sencillo y funcional, combinando grabaciones de pantalla con visuales anotados y una voz calmada e instructiva. Incorpora la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar diagramas técnicos relevantes y metraje existente para una documentación de vídeo completa, ayudando a ahorrar tiempo y costos.
Imagina un vídeo instructivo convincente de 45 segundos dirigido a equipos internacionales, demostrando un nuevo lanzamiento de características que requiere comprensión global. El estilo visual debe ser universalmente claro con gráficos simples e impactantes y un tono neutral y profesional. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para crear rápidamente versiones en múltiples idiomas, facilitando la localización y traducción para una plataforma de vídeo AI eficiente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora la Formación Operativa.
Utiliza AI para crear vídeos de formación atractivos, mejorando el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos para procedimientos operativos críticos.
Optimiza la Incorporación y el Desarrollo de Habilidades.
Desarrolla cursos de formación completos de manera eficiente, asegurando una incorporación rápida y consistente para nuevos empleados y un desarrollo continuo de habilidades para todos los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo optimiza la plataforma de vídeo AI de HeyGen la creación de vídeos profesionales?
La plataforma de vídeo AI de HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y capacidades de texto a vídeo, optimizando la creación de vídeos profesionales desde el guion hasta el producto final. Esto permite a los usuarios generar eficientemente contenido de vídeo diverso, como vídeos explicativos y comunicaciones internas, reduciendo tiempo y costos.
¿Puede HeyGen apoyar flujos de trabajo colaborativos de documentación en vídeo para equipos?
Sí, HeyGen está diseñado como una plataforma fácil de usar que facilita la colaboración en tiempo real en proyectos de vídeo. Los equipos pueden crear y compartir eficientemente documentación de vídeo operativa, optimizando su flujo de trabajo con características como la grabación de pantalla y mejorando las comunicaciones internas.
¿Qué opciones de control de marca y personalización están disponibles dentro de la plataforma HeyGen?
HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiendo a los usuarios integrar sus logotipos, colores específicos y estilos personalizados en sus vídeos, asegurando el cumplimiento de la marca. La plataforma también ofrece una extensa biblioteca de medios y plantillas para apoyar estilos de vídeo diversos para vídeos de marketing y de incorporación.
¿Ofrece HeyGen características para la localización y accesibilidad global de vídeos?
Absolutamente, HeyGen apoya el alcance global y la accesibilidad a través de características avanzadas como voces en off de AI y subtítulos/captions automáticos. Esto permite la localización y traducción efectiva de su contenido de vídeo, asegurando una comunicación clara a través de audiencias diversas para vídeos de formación y guías de usuario.