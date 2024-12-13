Generador de Vídeos de Actualización Operativa para una Comunicación Fluida

Crea fácilmente actualizaciones operativas atractivas usando Texto a vídeo desde guion, mejorando la formación de flujo de trabajo y la comunicación interna.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación de empleados de 60 segundos dirigido a los nuevos contratados, guiándolos a través de las políticas esenciales de la empresa. El vídeo debe tener una estética visual atractiva y moderna con generación de voz en off clara y articulada. Emplea varios plantillas y escenas para presentar la información de manera efectiva e incorpora un avatar de IA para hacer el contenido más personal para la incorporación de nuevos empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación de flujo de trabajo de 30 segundos para explicar un nuevo Procedimiento Operativo Estándar (SOP) a todo el personal. El estilo visual debe ser práctico y sencillo, mostrando visuales paso a paso, apoyado por un audio calmado e instructivo. Aprovecha la función de Texto a vídeo de HeyGen para precisión e incluye soporte de biblioteca de medios/stock para ilustrar acciones clave, asegurando que los subtítulos estén presentes para una comprensión completa.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo explicativo de 50 segundos dirigido a todos los empleados, presentando los beneficios de una nueva herramienta de comunicación interna. El vídeo necesita un estilo visual dinámico y conciso, con un avatar de IA amigable y música de fondo ligera y optimista. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para mostrar diferentes funcionalidades y emplea el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para adaptar el vídeo a varias plataformas internas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Actualización Operativa

Transforma fácilmente tus datos operativos en actualizaciones de vídeo atractivas, asegurando una comunicación clara y ahorrando tiempo valioso para tus equipos.

1
Step 1
Crea tu Guion
Redacta o pega tu actualización operativa. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion transforma tu texto en una base de vídeo dinámica, haciendo que la creación de contenido sea eficiente.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige de una diversa galería de avatares de IA para representar tu mensaje. Esto añade un toque humano a tus actualizaciones operativas sin necesidad de filmación.
3
Step 3
Mejora con Marca y Visuales
Aplica tu personalización de marca con logos y colores para asegurar la coherencia. Aumenta tu actualización con medios de stock y visuales relevantes para transmitir la información de manera efectiva.
4
Step 4
Genera y Distribuye
Finaliza tu vídeo y aprovecha el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para adaptarlo a diferentes plataformas. Comparte tu actualización operativa pulida a través de tus canales de comunicación interna.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Ofrece Comunicaciones Internas Atractivas

Comunica de manera efectiva actualizaciones operativas cruciales, anuncios de la empresa y mensajes de liderazgo a todos los empleados a través de contenido de vídeo convincente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la producción creativa de vídeos?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos atractivos sin esfuerzo. Su generador de vídeos de IA, junto con las capacidades de Texto a vídeo desde guion y una amplia gama de avatares de IA, permite la producción rápida de vídeos explicativos, contenido de marketing y más. Utiliza plantillas de vídeo integradas y generación de voz en off para un motor verdaderamente creativo.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para actualizaciones de vídeo operativas?

HeyGen agiliza la creación de vídeos de actualización operativa y contenido de formación de flujo de trabajo, reduciendo significativamente el tiempo de producción. Al transformar guiones en vídeos profesionales usando avatares de IA y voces en off, HeyGen asegura una comunicación interna clara y una formación eficiente de los empleados. Esto permite a los equipos de operaciones lograr un ahorro de tiempo sustancial.

¿Puedo mantener la coherencia de la marca usando la plataforma de creación de vídeos de HeyGen?

Absolutamente. La plataforma de creación de vídeos de IA de HeyGen ofrece controles robustos de personalización de marca, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca y otros elementos visuales directamente en tu salida de vídeo. Esto asegura que todo tu contenido, desde vídeos de marketing hasta comunicaciones internas, se mantenga consistentemente en línea con la marca.

¿Cómo apoya HeyGen las diversas necesidades de contenido con características como subtítulos?

HeyGen está diseñado para satisfacer diversas necesidades de contenido con características como subtítulos automáticos, haciendo los vídeos accesibles a una audiencia más amplia. La plataforma también ofrece redimensionamiento flexible de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, asegurando que tus clips de vídeo estén optimizados para contenido en redes sociales o cualquier otro caso de uso. Su editor en línea intuitivo hace que la edición sea sencilla.

