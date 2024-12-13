HeyGen está diseñado para satisfacer diversas necesidades de contenido con características como subtítulos automáticos, haciendo los vídeos accesibles a una audiencia más amplia. La plataforma también ofrece redimensionamiento flexible de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, asegurando que tus clips de vídeo estén optimizados para contenido en redes sociales o cualquier otro caso de uso. Su editor en línea intuitivo hace que la edición sea sencilla.