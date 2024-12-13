Dirigido a gerentes de recursos humanos y coordinadores de formación, desarrolla un vídeo de 45 segundos que muestre cómo un generador de formación operativa simplifica la formación de incorporación para nuevos empleados. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando superposiciones de texto en pantalla y gráficos animados para resaltar los beneficios clave, mientras una voz en off amigable y alentadora, generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, explica el proceso simplificado.

Generar Vídeo