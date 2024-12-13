HeyGen asegura que tus vídeos de formación en seguridad sean accesibles y estén listos para una amplia distribución. La plataforma soporta subtítulos automáticos y ofrece soporte multilingüe, atendiendo a fuerzas laborales diversas. Una vez creados, puedes exportar y distribuir fácilmente tus vídeos de formación en seguridad con IA de alta calidad a través de diferentes plataformas o sistemas de gestión de aprendizaje.