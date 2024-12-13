Creador de Vídeos de Directrices Operativas: Optimiza la Formación con IA

Transforma directrices operativas complejas en vídeos de formación atractivos y SOPs utilizando la potente función de texto a vídeo de HeyGen.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para la incorporación de nuevos empleados, diseñado para todos los nuevos contratados, con un avatar de IA amigable que explique la cultura de la empresa con generación de voz en off clara, manteniendo un estilo visual y de audio profesional pero accesible.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 60 segundos que ilustre una actualización clave de la documentación de procesos, dirigido a los líderes de departamento y empleados existentes, utilizando plantillas y escenas dinámicas y convirtiendo un guion detallado en vídeo a partir de texto para un visual limpio e ilustrativo y un audio animado.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un anuncio conciso de 30 segundos sobre el creador de vídeos de directrices operativas, dirigido a todo el personal, visualmente impactante con texto en pantalla audaz y una pista de audio de ritmo rápido, mejorado con subtítulos para accesibilidad y apoyado por visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de formación de 90 segundos para agentes de atención al cliente, demostrando las mejores prácticas en un estilo visual y de audio amigable e instructivo, asegurando una visualización óptima en varias plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones y generación de voz en off profesional.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Directrices Operativas

Optimiza tu documentación de procesos y formación de empleados con vídeos dinámicos impulsados por IA, haciendo que las instrucciones complejas sean claras y atractivas para tu equipo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza delineando tus directrices operativas. Usa la función de 'Texto a vídeo' para transformar instantáneamente tu contenido escrito en escenas visuales, formando la base de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA y Voz
Da vida a tus directrices eligiendo entre una amplia gama de 'avatares de IA'. Combina tu avatar seleccionado con una voz expresiva para narrar las instrucciones, asegurando claridad y compromiso.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejoras
Refuerza la identidad de tu empresa utilizando 'Controles de marca' para añadir tu logo, colores personalizados y fuentes. Integra activos de la biblioteca de medios para mejorar aún más la claridad visual de tus pasos operativos.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Una vez finalizado tu vídeo, utiliza 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' para descargarlo en varios formatos adecuados para tus plataformas elegidas, haciendo que tus directrices operativas sean fácilmente accesibles para todo tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Médicos y Mejora la Educación

.

Simplifica temas médicos con vídeos de IA para mejorar la educación en salud, haciendo que las directrices operativas complejas sean claras y accesibles.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de directrices operativas y vídeos de formación?

HeyGen te permite crear directrices operativas profesionales y vídeos de formación atractivos con facilidad. Aprovecha nuestro creador de vídeos de IA para transformar la documentación de procesos en contenido dinámico utilizando avatares de IA realistas y potentes capacidades de texto a vídeo.

¿Qué hace de HeyGen una solución eficiente para crear SOPs en vídeo y formación de empleados?

HeyGen optimiza el flujo de trabajo ofreciendo una biblioteca de plantillas y escenas para SOPs en vídeo y formación de empleados de manera rápida. Nuestra plataforma integra generación de voz en off y subtítulos automáticos, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de marca en todos mis vídeos de documentación de procesos?

Absolutamente, HeyGen asegura la coherencia de marca en todos tus vídeos de documentación de procesos con controles de marca robustos. Puedes personalizar colores, fuentes e incluso utilizar avatares de IA que se alineen con la identidad de tu empresa para un aspecto y sensación cohesivos.

¿Cómo apoya HeyGen la incorporación de nuevos empleados y los vídeos de formación multilingües?

HeyGen simplifica la incorporación de nuevos empleados y amplía tu alcance con sus capacidades avanzadas. Añade fácilmente subtítulos y genera voz en off en múltiples idiomas, haciendo que tus vídeos de formación multilingües sean accesibles para una fuerza laboral global.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo