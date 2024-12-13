Crea un vídeo de apertura de noticias dinámico de 45 segundos utilizando las herramientas de "creador de vídeos de apertura de noticias" de HeyGen, perfecto para vloggers independientes y comentaristas en línea. El estilo visual debe ser rápido, con transiciones impactantes y gráficos audaces, complementado por una voz en off enérgica y autoritaria generada a través de la función de generación de voz en off de HeyGen. El audio debe contar con un tema de noticias moderno y animado.

Generar Vídeo