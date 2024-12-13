Creador de Vídeos de Puertas Abiertas para Impresionantes Recorridos de Propiedades

Genera rápidamente recorridos virtuales cautivadores y vídeos de calidad profesional con generación de voz en off.

Crea un vídeo de jornada de puertas abiertas de 30 segundos diseñado para agentes inmobiliarios que buscan mostrar rápidamente las mejores características de una propiedad. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, complementado con música de fondo animada, con el objetivo de captar el interés inmediato. Utiliza las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar el proceso de producción y lograr un aspecto pulido sin esfuerzo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos para anuncios, adaptado para profesionales inmobiliarios que buscan interacción en redes sociales. Este vídeo debe presentar una estética visual moderna y limpia con un tono conversacional entregado por un avatar de AI, guiando a los espectadores a través de los aspectos destacados de la propiedad. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para añadir un toque personalizado pero profesional sin necesidad de un presentador humano.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de recorrido virtual de 60 segundos específicamente para vendedores de propiedades y agentes enfocados en esfuerzos de marketing integrales. El estilo del vídeo debe ser fluido y detallado, guiando a los espectadores por cada habitación con tomas de alta calidad y una narración calmada y profesional generada por la función de generación de voz en off de HeyGen, mejorando la experiencia inmersiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 15 segundos destacando listados clave de propiedades, perfecto para profesionales inmobiliarios ocupados que buscan vídeos de calidad profesional con un esfuerzo mínimo. El estilo visual debe ser impactante y elegante, transmitiendo mensajes claros de manera eficiente. Esto se puede ensamblar rápidamente utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, transformando texto simple en una impresionante presentación visual.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Puertas Abiertas

Crea sin esfuerzo vídeos cautivadores de puertas abiertas para listados de propiedades para atraer a más compradores potenciales y elevar tus esfuerzos de marketing inmobiliario.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas de vídeos inmobiliarios diseñadas profesionalmente, aprovechando la extensa biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen para comenzar rápidamente tu recorrido de puertas abiertas.
2
Step 2
Añade Tu Contenido Multimedia
Sube tus fotos y clips de vídeo de la propiedad, o elige de nuestra extensa biblioteca de medios/soporte de stock, para crear vídeos de listados atractivos que destaquen cada detalle.
3
Step 3
Aplica Personalizaciones
Aplica herramientas de edición avanzadas para añadir narraciones y música de fondo, personalizando tu vídeo con los controles de marca de HeyGen como tu logotipo y colores de marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo de puertas abiertas terminado, aprovechando la función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, optimizado para compartir sin problemas en todas tus plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca la Experiencia del Agente Inmobiliario

.

Desarrolla vídeos atractivos para compartir testimonios de clientes y ventas exitosas de propiedades, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden los agentes inmobiliarios aprovechar HeyGen para sus esfuerzos de marketing?

HeyGen permite a los agentes inmobiliarios crear vídeos de calidad profesional para listados de propiedades y recorridos de puertas abiertas, mejorando significativamente sus esfuerzos de marketing y atrayendo a potenciales compradores. Nuestra plataforma impulsada por AI hace que la producción de contenido de vídeo atractivo sea sencilla.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de puertas abiertas efectivo?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de puertas abiertas atractivos y recorridos virtuales con plantillas fáciles de usar y avatares de AI. Puedes generar rápidamente vídeos de listados cautivadores que destacan las características de la propiedad, ayudando a los agentes inmobiliarios a atraer más interés.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos inmobiliarios para redes sociales?

Absolutamente, HeyGen es ideal para producir vídeos inmobiliarios dinámicos optimizados para plataformas de redes sociales. Con el cambio de tamaño de relación de aspecto y la personalización de marca, puedes compartir fácilmente vídeos de calidad profesional en todos tus canales para aumentar la visibilidad de la propiedad.

¿Ofrece HeyGen plantillas para la creación de vídeos inmobiliarios?

Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas de vídeos inmobiliarios diseñadas para simplificar tu proceso creativo. Estas escenas pre-diseñadas y recursos libres de derechos te permiten producir rápidamente vídeos de listados impresionantes y recorridos virtuales sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo