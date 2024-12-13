Creador de Vídeos en Línea: Transforma tus Ideas en Contenido Atractivo

Crea vídeos impresionantes sin esfuerzo. Nuestra plataforma intuitiva transforma tu guion en visuales atractivos con tecnología de texto a vídeo potente.

Imagina crear un vídeo pulido de 60 segundos que demuestre tu último software de IA. Diseñado para innovadores tecnológicos y startups, este vídeo debe presentar visuales elegantes y modernos con animaciones limpias y una locución profesional generada usando los avatares de IA de HeyGen, transformando tu guion en una narrativa convincente que aproveche eficazmente las capacidades de tu creador de vídeos en línea.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para cautivar a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, mostrando un nuevo producto o servicio. El estilo visual debe ser enérgico y optimista, incorporando colores vibrantes y superposiciones de texto dinámicas, todo mientras aprovechas las extensas plantillas y escenas de HeyGen para crear rápidamente vídeos con una pista de fondo pegajosa, convirtiéndote en un editor de vídeo eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo educativo de 90 segundos diseñado para educadores y creadores de contenido de e-learning, desglosando un tema técnico complejo. Este vídeo requiere un estilo visual informativo, utilizando gráficos ilustrativos y texto en pantalla, apoyado por una locución clara y articulada generada a través de la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar una pronunciación y ritmo precisos para tu contenido de formación.
Prompt de Ejemplo 3
Construye una guía completa de 2 minutos para gestores de redes sociales y creadores de contenido, demostrando cómo adaptar contenido de vídeo para varias plataformas. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y adaptable, con cortes rápidos y una música de fondo motivadora, utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para ajustar sin problemas tus proyectos de creador de vídeos en línea para una visualización óptima en todos los canales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos en Línea

Produce sin esfuerzo vídeos de alta calidad para cualquier propósito, desde marketing hasta redes sociales, con herramientas intuitivas y características impulsadas por IA.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza de Nuevo
Comienza eligiendo entre nuestra diversa gama de plantillas profesionales, o empieza desde cero con un lienzo en blanco para construir tu vídeo.
2
Step 2
Sube o Añade tu Contenido Multimedia
Añade sin esfuerzo tus propias fotos y vídeos, o explora nuestra extensa biblioteca de recursos para encontrar los activos perfectos para tu proyecto.
3
Step 3
Aplica Mejoras y Herramientas de IA
Mejora tu vídeo añadiendo una locución profesional usando nuestra función integrada de generación de locuciones.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Descarga tu vídeo final en varios formatos y relaciones de aspecto, perfectamente optimizado para compartir en todos tus canales de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de Éxito de Clientes Atractivas

Muestra historias de éxito de clientes con vídeos de IA atractivos, construyendo confianza y demostrando el valor del producto de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica la creación de contenido el creador de vídeos de IA de HeyGen?

El creador de vídeos de IA de HeyGen simplifica el proceso de producción convirtiendo texto en vídeo usando herramientas avanzadas de IA. Los usuarios pueden generar rápidamente contenido de vídeo atractivo a partir de guiones, aprovechando una amplia gama de plantillas y avatares de IA realistas. Esto hace que la creación de vídeos de alta calidad sea accesible para todos.

¿Qué funciones de edición de vídeo ofrece HeyGen para la personalización?

HeyGen proporciona funcionalidades robustas de edición de vídeo, incluyendo elementos intuitivos de arrastrar y soltar, eliminación de fondo y generación integrada de locuciones. También puedes generar fácilmente subtítulos, utilizar nuestra extensa biblioteca de recursos y exportar tus vídeos en varios formatos y relaciones de aspecto. Estas características aseguran una personalización completa para tus proyectos.

¿Puedo usar el creador de vídeos en línea de HeyGen en diferentes dispositivos?

Sí, el creador de vídeos en línea de HeyGen es una plataforma basada en navegador diseñada para funcionar sin problemas en cualquier dispositivo, proporcionando máxima flexibilidad. Todos tus proyectos se almacenan de manera segura en la nube, permitiendo una edición y acceso sin esfuerzo desde cualquier lugar con conexión a internet. Esto asegura una interfaz consistente y fácil de usar en todas las plataformas.

¿Cómo puedo lograr calidad profesional en los vídeos creados con HeyGen?

HeyGen asegura resultados profesionales a través de características como renderizado ultrarrápido y vista previa en tiempo real, permitiendo iteraciones y ajustes rápidos. Puedes incorporar controles de marca, añadir subtítulos/captions y aprovechar nuestra biblioteca de medios para producir contenido de vídeo pulido y de alta calidad cada vez. Esto empodera a los usuarios para crear narrativas convincentes con facilidad.

