Generador de Vídeos de Formación en Línea: Crea Cursos Atractivos

Transforma tu L&D con vídeos de formación de alta calidad, aprovechando la función de Texto a vídeo para una rápida creación de contenido.

Crea un vídeo explicativo dinámico de 1 minuto para equipos de L&D que muestre cómo generar fácilmente vídeos de formación profesional en línea. El estilo visual debe ser elegante y corporativo, con gráficos limpios y un avatar de IA confiado presentando el contenido. El audio será una locución clara y profesional, enfatizando la eficiencia obtenida al usar los avatares de IA de HeyGen para agilizar la creación de contenido para módulos de formación.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina crear un vídeo instructivo de 90 segundos altamente atractivo diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de RRHH, demostrando la simplicidad de producir vídeos de formación efectivos para la incorporación de nuevos empleados. La presentación visual debe ser brillante y fácil de usar, con texto en pantalla destacando los pasos clave, complementado por una narración optimista y alentadora. Este vídeo subrayará el poder de la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar material escrito en experiencias de aprendizaje visuales atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación corporativa conciso de 2 minutos dirigido a departamentos de formación corporativa y diseñadores instruccionales, ilustrando la velocidad y calidad alcanzadas al usar un generador de vídeo de IA. El estilo visual será moderno e informativo, incorporando transiciones de escenas dinámicas y visualizaciones de datos para mantener el interés del espectador, acompañado de una locución autoritaria y claramente articulada. Destaca las sofisticadas capacidades de generación de locuciones dentro de HeyGen, mostrando cómo las voces personalizadas pueden mejorar el impacto profesional de los vídeos de formación corporativa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un tutorial atractivo de 45 segundos para educadores y administradores de LMS, enfocándose en cómo las plantillas personalizables pueden simplificar la creación de contenido diverso para sistemas de gestión de aprendizaje. El estilo visual debe ser accesible y claro, demostrando varias aplicaciones de plantillas con superposiciones de texto fáciles de leer y una narración calmada y orientadora. Enfatiza cómo la robusta función de subtítulos/captions de HeyGen asegura accesibilidad y comprensión en diferentes entornos de aprendizaje para todos los participantes en la formación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación en Línea

Crea fácilmente vídeos de formación profesional en solo cuatro simples pasos, transformando tu contenido en experiencias de aprendizaje visual atractivas.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando o escribiendo tu contenido de formación. La capacidad de `Texto a vídeo desde guion` de la plataforma transformará tus palabras en un vídeo dinámico.
2
Step 2
Elige tu Presentador
Selecciona de una amplia gama de `Avatares de IA` o sube el tuyo propio para que actúe como tu presentador en pantalla, haciendo tu formación más atractiva y cercana.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Mejora tu vídeo generando locuciones profesionales de `IA` y personalizándolo con los colores, fuentes y logotipo de tu marca para un aspecto consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus `vídeos de formación` de alta calidad, completos con `Subtítulos/captions` opcionales, listos para una integración perfecta en tu sistema de gestión de aprendizaje o plataforma de compartición.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

.

Desmitifica conceptos intrincados, ya sea en el ámbito de la salud, campos técnicos u otras áreas especializadas, haciendo el aprendizaje accesible y claro.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación técnica?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos de IA, permitiendo a los usuarios transformar guiones en vídeos de formación profesional con avatares de IA y locuciones de IA, simplificando significativamente el proceso de producción para los equipos de L&D. Este generador de texto a vídeo elimina la necesidad de herramientas de edición de vídeo complejas.

¿Puede HeyGen personalizar avatares de IA para contenido de formación corporativa?

Sí, HeyGen permite una amplia personalización de avatares de IA para alinearse con la identidad de tu marca en vídeos de formación corporativa, apoyando controles de marca como logotipos y colores. Puedes elegir de una diversa biblioteca de cabezas parlantes o incluso crear un avatar personalizado para asegurar una experiencia visual consistente.

¿Cuál es el proceso del generador de texto a vídeo de HeyGen para crear módulos de aprendizaje?

El generador de texto a vídeo de HeyGen te permite simplemente ingresar tu guion, y la IA lo convertirá en un vídeo dinámico usando presentadores virtuales y locuciones. Esta capacidad robusta agiliza el desarrollo de vídeos de formación atractivos adecuados para cualquier sistema de gestión de aprendizaje.

¿HeyGen admite la grabación de pantalla para demostraciones técnicas?

Aunque HeyGen se centra principalmente en contenido generado por IA con avatares de IA y texto a vídeo desde guion, se integra perfectamente con grabaciones de pantalla existentes o medios externos. Puedes subir y combinar fácilmente tus grabaciones de pantalla con las escenas generadas por IA de HeyGen para crear vídeos de formación completos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo