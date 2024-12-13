Aumenta las Ventas con Nuestro Creador de Videos para Tiendas Online

Produce sin esfuerzo videos de productos profesionales para tu tienda y convierte más clientes con nuestra función de Texto a video desde guion.

Crea un vibrante video de 30 segundos para mostrar un creador de videos de productos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando lo fácil que es crear contenido atractivo para sus necesidades de video en la tienda online. El estilo visual debe ser brillante y enérgico con música pop moderna, complementado por una locución clara generada con la función de generación de voz de HeyGen, destacando el proceso simplificado de creación de videos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video profesional de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing, ilustrando el impacto de los avatares de AI en estrategias efectivas de marketing de video para comercio electrónico. El estilo visual y de audio debe ser elegante y atractivo, con música de fondo contemporánea y gráficos dinámicos, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar información clave, mejorado con subtítulos claros.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video demo de producto informativo de 60 segundos específicamente para creadores de contenido, revelando la eficiencia de un creador de videos online para mostrar nuevos productos. La estética debe ser limpia y precisa, impulsada por una pista instrumental animada y la capacidad de Texto a video de HeyGen para narrar las características del producto, demostrando la facilidad de crear videos de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio de 15 segundos para redes sociales dirigido a propietarios de tiendas de comercio electrónico ocupados, mostrando cómo un generador de videos de AI puede producir rápidamente contenido de marketing de video para comercio electrónico atractivo. Este video debe contar con una pista de audio rápida y de tendencia y superposiciones de texto audaces, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y visuales dinámicos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos para Tiendas Online

Crea rápidamente videos de productos cautivadores para tu tienda online con herramientas impulsadas por AI, mejorando el compromiso y aumentando las ventas.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza tu video de producto sin esfuerzo seleccionando entre una variedad de plantillas de video listas para usar diseñadas para comercio electrónico.
2
Step 2
Sube Medios del Producto
Añade sin problemas tus imágenes de producto y clips de video desde tu biblioteca de medios para mostrar tus artículos de manera efectiva en videos demo de productos.
3
Step 3
Genera Narración AI
Mejora tu video con locuciones profesionales utilizando nuestra avanzada función de Texto a Voz para explicar los beneficios del producto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu video de alta calidad y compártelo sin esfuerzo en tu tienda online, redes sociales y canales de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes

.

Transforma los comentarios de los clientes en testimonios de video persuasivos para construir confianza y credibilidad para tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear videos demo de productos atractivos para mi tienda online?

HeyGen, un avanzado generador de videos de AI, te permite producir videos demo de productos atractivos utilizando avatares de AI realistas y plantillas de video personalizables, perfectos para mejorar tu marketing de video para comercio electrónico.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la edición de videos?

HeyGen proporciona un completo creador de videos online con un editor de arrastrar y soltar fácil de usar y una amplia gama de plantillas de video, permitiéndote añadir fácilmente animaciones, música y más a tus creaciones.

¿Puede HeyGen mejorar mi contenido de video con funciones avanzadas?

Absolutamente. HeyGen integra potentes funciones como Texto a Voz realista para locuciones dinámicas y la capacidad de eliminar fondos de video, dando a tus videos un aspecto pulido y profesional para cualquier plataforma.

¿Es fácil producir videos de alta calidad y compartirlos con HeyGen?

Sí, HeyGen admite exportaciones en resolución 4K, asegurando que tu contenido se vea impresionante. Una vez creado, puedes compartir fácilmente tus videos editados profesionalmente en redes sociales y otras plataformas para maximizar tu alcance.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo