Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un convincente vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing que buscan aumentar las ventas a través de contenido atractivo. El estilo visual y de audio debe ser profesional y claro, con un avatar de IA amigable guiando la narrativa con visuales limpios y optimistas y música de fondo. Enfatiza cómo los "Avatares de IA" de HeyGen y las capacidades de "Generación de voz en off" natural pueden simplificar la creación de una solución efectiva de Creador de Vídeos Promocionales de IA.
Desarrolla un anuncio promocional de 15 segundos dirigido a los especialistas en marketing de redes sociales que necesitan contenido rápido e impactante para su tienda en línea. Este vídeo debe ser moderno y visualmente impulsado con superposiciones de texto prominentes, acompañado de música pop pegajosa. Muestra la facilidad de generar dicho contenido de marketing en redes sociales utilizando el "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen y los "Subtítulos/captions" automáticos para un máximo compromiso.
Muestra cómo los gerentes de marca pueden crear un sofisticado vídeo promocional de 60 segundos para mantener una imagen de marca consistente en varias plataformas para sus tiendas de comercio electrónico. El vídeo debe exhibir un estilo visual pulido y elegante con una paleta de colores centrada en la marca y música corporativa instrumental. Enfócate en el poder del "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para adaptar contenido de vídeo personalizado para diferentes canales mientras aprovechas el "Soporte de biblioteca de medios/stock" para visuales de alta calidad.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios Promocionales de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente vídeos promocionales impactantes y anuncios para tu tienda en línea, aprovechando la IA para impulsar las ventas y atraer a los clientes.
Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce rápidamente clips de vídeo cautivadores y contenido para redes sociales para comercializar tus productos de manera efectiva y atraer a tu audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de un vídeo promocional para mi negocio?
HeyGen simplifica el proceso de creación de un vídeo promocional al ofrecer una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables. Puedes generar rápidamente contenido atractivo a partir de tu guion, convirtiéndolo en un creador de vídeos promocionales eficiente para cualquier necesidad empresarial.
¿Permite HeyGen realizar locuciones de IA realistas en vídeos promocionales?
Sí, HeyGen cuenta con capacidades avanzadas de IA que te permiten generar locuciones realistas para tus vídeos promocionales. Junto con los avatares de IA, HeyGen te ayuda a crear anuncios promocionales profesionales con narraciones impactantes sin necesidad de herramientas de edición de vídeo complejas.
¿Puedo personalizar mis vídeos promocionales creados con HeyGen?
Absolutamente, HeyGen proporciona controles de personalización robustos, permitiéndote integrar tu logotipo y colores de marca sin problemas en tus vídeos promocionales. Esto asegura que tu contenido de vídeo, ya sea para una tienda en línea o marketing en redes sociales, mantenga un aspecto consistente y profesional.
¿Qué tipo de vídeos promocionales puede ayudarme a crear HeyGen para diferentes plataformas?
HeyGen es un versátil creador de vídeos promocionales que te permite crear varios tipos de vídeos promocionales, incluyendo anuncios promocionales atractivos y vídeos explicativos detallados. Con capacidades de redimensionamiento de relación de aspecto y subtítulos, puedes optimizar tu contenido para marketing en redes sociales, tiendas en línea y otras plataformas.