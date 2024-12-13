HeyGen aprovecha herramientas impulsadas por AI como avatares de AI, texto a voz de AI y guionistas de AI para transformar texto en vídeo. Esta herramienta de vídeo inteligente reduce drásticamente el tiempo de creación de vídeos, permitiendo a los educadores centrarse en el contenido mientras HeyGen se encarga de las animaciones gráficas y presentaciones de vídeo.