Crea un vibrante vídeo de 30 segundos dirigido a futuros educadores y creadores de contenido, mostrando cómo HeyGen transforma guiones en módulos de curso atractivos. Enfatiza un estilo visual brillante y moderno con una pista de fondo animada y el poder fluido de "Texto a vídeo desde guion" para construir una solución efectiva de generador de vídeos de cursos en línea.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y formadores de RRHH, ilustrando cómo pueden diseñar rápidamente formaciones internas atractivas. El estilo visual debe ser limpio y profesional, complementado por una voz calmada y autoritaria, destacando la eficiencia de usar los diversos "Plantillas y escenas" de HeyGen para aplicaciones rápidas de diseño de cursos con IA.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos para desarrolladores de e-learning e instructores académicos, demostrando cómo elevar cursos interactivos con cuestionarios integrados. El vídeo debe adoptar un estilo visual educativo, ligeramente animado, con una voz amigable y alentadora, y enfatizar la utilidad de los "Subtítulos/captions" automáticos para la accesibilidad en contenido de aprendizaje complejo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de alta energía de 30 segundos dirigido a equipos de marketing y agencias digitales. El vídeo debe mostrar la velocidad e innovación de un Generador de Vídeos con IA para la creación escalable de cursos en línea. Emplea un estilo visual elegante y futurista con una banda sonora pulsante y una voz confiada, enfatizando el impacto visual creado por "avatares de IA" personalizados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funcionan tus vídeos de cursos en línea

Crea vídeos de cursos en línea atractivos de manera eficiente con IA, transformando tu contenido en lecciones visuales convincentes en solo unos pasos.

1
Step 1
Crea tu guion de vídeo
Comienza escribiendo o pegando el contenido de tu curso en el editor de guiones. Nuestra plataforma aprovecha el Texto a vídeo desde guion para convertir instantáneamente tu texto en escenas de vídeo dinámicas, formando la base de tu lección en línea.
2
Step 2
Selecciona tu presentador y voz de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar el contenido de tu curso, integrando sin problemas locuciones de alta calidad en varios idiomas y estilos.
3
Step 3
Añade mejoras visuales
Personaliza tu curso en línea con elementos atractivos. Utiliza Plantillas y escenas para estructurar tu contenido de manera efectiva e integra visuales adicionales de la biblioteca de medios, asegurando una experiencia de aprendizaje visualmente rica.
4
Step 4
Exporta y comparte tu curso
Finaliza tu vídeo de curso de alta calidad con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones flexibles. Tu curso profesional y atractivo está ahora listo para ser compartido o subido a tu plataforma de aprendizaje, ofreciendo una educación impactante.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la producción de contenido educativo

Transforma temas complejos en módulos de vídeo claros, comprensibles y atractivos, haciendo que el material del curso sea más accesible y efectivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejora HeyGen el proceso de creación de cursos en línea?

HeyGen revoluciona la "creación de cursos en línea" transformando tus guiones en vídeos dinámicos usando "avatares de IA" y avanzados "locutores de IA". Esta capacidad permite a los educadores generar rápidamente contenido de "curso atractivo", actuando como un poderoso "generador de vídeos de cursos en línea" para optimizar tu flujo de trabajo.

¿Qué características hacen de HeyGen un diseñador de cursos con IA efectivo?

Como "diseñador de cursos con IA", HeyGen ofrece un conjunto completo de herramientas, incluyendo "plantillas y escenas" personalizables y una robusta funcionalidad de "texto a vídeo desde guion". Puedes aplicar fácilmente "controles de marca" para asegurar una apariencia consistente y profesional para todo tu contenido educativo.

¿Puede HeyGen generar locuciones y subtítulos de alta calidad para mis vídeos de formación?

Absolutamente. HeyGen ofrece generación avanzada de "locuciones" con una amplia gama de voces y acentos, haciendo que el contenido de tu "generador de vídeos de cursos en línea" sea más impactante. Además, proporciona "subtítulos/captions" automáticos para asegurar la accesibilidad y atender a diversas preferencias de aprendizaje.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear cursos en línea interactivos y atractivos?

HeyGen es un innovador "Generador de Vídeos con IA" que ayuda a crear materiales de "curso atractivo" y convincentes. Al utilizar "avatares de IA" realistas y medios diversos de nuestra biblioteca, puedes producir lecciones en vídeo dinámicas que capturan la atención del alumno, yendo más allá del contenido estático en la "creación de cursos en línea".

