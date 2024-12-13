Creador de Videos Publicitarios en Línea: Crea Anuncios de Video Altamente Efectivos

Crea anuncios de video dinámicos con avatares de IA, transformando texto en visuales y voces en off atractivas para maximizar el compromiso y el recuerdo de marca.

Diseña un anuncio de video cautivador de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, demostrando el proceso sin esfuerzo de crear "anuncios de video" profesionales. El estilo visual debe ser brillante, dinámico y contar con texto atractivo en pantalla, acompañado de una banda sonora moderna y animada. Destaca cómo el "creador de videos publicitarios en línea" aprovecha "plantillas y escenas" para simplificar todo el flujo de producción, permitiendo a los usuarios lanzar campañas rápidamente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un video de marketing sofisticado de 45 segundos para marcas de comercio electrónico y agencias de marketing que buscan personalizar su alcance. Con una estética visual elegante y profesional, incorporando gráficos limpios y transiciones fluidas, y con una voz en off clara y persuasiva, este video mostrará el poder de un "creador de anuncios de video con IA". Enfatiza el uso de "avatares de IA" para crear "anuncios de video personalizados" impactantes que resuenen profundamente con las audiencias objetivo.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un video promocional de 60 segundos para gerentes de producto y startups que lanzan características innovadoras, centrándose en presentar información compleja de manera atractiva. El estilo visual debe ser rico e inmersivo, con secuencias animadas explicativas y primeros planos detallados del producto, acompañados de una banda sonora motivacional y cinematográfica. Este "video de marketing" debe utilizar una "generación de voz en off" precisa para articular los beneficios, transformando conceptos detallados en "animaciones" fácilmente digeribles.
Prompt de Ejemplo 3
Para creadores de contenido y emprendedores ocupados, produce un tutorial de video conciso de 15 segundos que demuestre cómo "generar anuncios de IA solo con texto" sin esfuerzo. El enfoque visual debe ser directo y altamente práctico, mostrando los pasos de la interfaz de usuario con indicaciones claras en pantalla y una narración amigable y alentadora. Ilustra la eficiencia de la función "de texto a video desde guion", permitiendo a cualquiera "crear anuncios de video" desde un concepto simple hasta un resultado pulido en momentos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos Publicitarios en Línea

Crea sin esfuerzo anuncios de video atractivos que capturen la atención y generen resultados. Crea videos de marketing profesionales con herramientas impulsadas por IA y características intuitivas.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Anuncio
Comienza redactando tu guion de anuncio. Utiliza nuestra función "De texto a video desde guion" para "generar anuncios de IA solo con texto" al instante, transformando tus palabras en contenido de video inicial.
2
Step 2
Elige Visuales y Talento de IA
Selecciona visuales atractivos de nuestra biblioteca de medios e integra "Avatares y Actores de IA" para presentar dinámicamente tu mensaje, dando vida visual a tu anuncio.
3
Step 3
Personaliza con Marca y Voz
Aplica tu estilo único usando "Controles de marca" para logotipos y colores. Mejora tu mensaje con "generación de voz en off" profesional para que tus "anuncios de video personalizados" realmente destaquen.
4
Step 4
Exporta Tu Anuncio para Distribución
Finaliza tu creación y "Exporta" tus "anuncios de video" pulidos con "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" flexibles, asegurando que estén perfectamente optimizados para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Videos de Testimonios de Clientes con IA

Crea sin esfuerzo videos de IA atractivos para mostrar historias de éxito de clientes, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo crear anuncios de video rápidamente con la IA de HeyGen?

HeyGen te permite generar anuncios de IA solo con texto, transformando tus guiones en videos dinámicos. Utiliza nuestras potentes herramientas de IA, incluidos avatares de IA fotorrealistas, para crear sin esfuerzo videos de marketing atractivos que capturen la atención.

¿Puedo hacer anuncios de video personalizados que reflejen mi marca?

Absolutamente. HeyGen funciona como un versátil creador de videos publicitarios en línea, permitiéndote personalizar plantillas, integrar los activos de tu marca y asegurar que cada anuncio de video se alinee perfectamente con tu estética única. Crea anuncios de video personalizados y profesionales con facilidad.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para la producción de anuncios de video?

HeyGen ofrece un conjunto completo de características creativas, incluyendo un editor de arrastrar y soltar, una extensa biblioteca de medios y opciones para animaciones y música. Mejora tus anuncios de video con subtítulos automáticos y voces en off de alta calidad para maximizar el impacto.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de videos de marketing?

HeyGen actúa como un eficiente creador de anuncios de video con IA, simplificando tareas complejas en pasos rápidos. Desde generar videos a partir de texto hasta redimensionar instantáneamente para varias plataformas, HeyGen te ayuda a producir videos de marketing de alta calidad a gran escala.

