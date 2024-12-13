El Último Creador de Vídeos de Flujo de Trabajo de Incorporación

Transforma tu proceso de incorporación con vídeos de formación fáciles de crear, aprovechando el Texto a vídeo desde el guion de HeyGen para una eficiencia máxima.

Imagina un vídeo de 1 minuto diseñado para nuevos empleados, centrado en un creador de vídeos de flujo de trabajo de incorporación complejo. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con una voz en off de IA autoritaria pero amigable que proporcione instrucciones paso a paso. Este vídeo técnico utiliza avatares de IA para guiar a los usuarios, demostrando las capacidades de automatización de la herramienta.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo impactante de 90 segundos para equipos de éxito del cliente para explicar una nueva característica del producto a los clientes, asegurando soporte multilingüe. El estilo visual debe ser atractivo y claro, utilizando Texto a vídeo desde el guion para generar contenido rápidamente, complementado con subtítulos precisos para mejorar la accesibilidad y comprensión para una audiencia global.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo nítido de 45 segundos específicamente para equipos técnicos que requieren actualizaciones rápidas de documentación en vídeo. La estética visual debe ser moderna y directa, mostrando rápidamente la capacidad de un generador de vídeos de IA para crear actualizaciones concisas utilizando Plantillas y escenas pre-diseñadas e incorporando visuales relevantes de una biblioteca de medios/soporte de stock robusto para explicar nuevos procesos de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Visualiza un módulo de formación dinámico de 2 minutos para equipos remotos, cubriendo políticas esenciales de la empresa con un enfoque en la escalabilidad. El estilo visual y de audio debe ser acogedor y consistente con las directrices de la marca, utilizando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para asegurar una visualización óptima en varias plataformas, con un avatar de IA presentando la información para mantener el compromiso y ofrecer vídeos de formación uniformes.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Flujo de Trabajo de Incorporación

Optimiza la incorporación de nuevos empleados y clientes con vídeos profesionales y atractivos creados sin esfuerzo utilizando IA, asegurando una experiencia consistente y escalable.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu contenido directamente en la plataforma. Aprovecha nuestra función de Texto a vídeo desde el guion para generar automáticamente escenas de vídeo a partir de tu texto, creando sin esfuerzo vídeos de incorporación atractivos.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA y Escenas
Mejora el atractivo visual y el compromiso de tu vídeo eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca, dando vida a tu guion con presentadores realistas.
3
Step 3
Personaliza Elementos de Marca y Voz
Personaliza tu vídeo de incorporación integrando tus activos de marca únicos con nuestra función de integración de kit de marca, asegurando consistencia. Mejora aún más el compromiso generando voces en off de sonido natural con nuestra avanzada función de generación de voz.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo esté perfecto, expórtalo fácilmente en varias opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones adecuadas para diferentes plataformas. Integra sin problemas tu vídeo de incorporación completado en tu LMS existente o compártelo directamente con tus nuevos empleados para actualizaciones instantáneas.

Casos de Uso

Destaca el Éxito del Viaje del Cliente

Produce vídeos de IA atractivos para mostrar viajes de clientes exitosos, motivando a nuevos usuarios y reforzando el valor del producto durante la incorporación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos utilizando tecnología avanzada de IA?

HeyGen aprovecha la potente IA para transformar texto en vídeo, automatizando todo el proceso de producción. Los usuarios pueden generar vídeos de calidad profesional con avatares de IA realistas y voces en off naturales directamente desde un guion, agilizando significativamente la creación de contenido como generador de vídeos de IA.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la personalización detallada de vídeos?

HeyGen proporciona capacidades de edición robustas, permitiendo a los usuarios personalizar vídeos con integración de kit de marca, diversas plantillas de vídeo y una rica biblioteca de medios. Nuestro Editor intuitivo asegura un control preciso sobre cada elemento, desde efectos especiales hasta branding.

¿Puede HeyGen soportar la producción de vídeos multilingües y la generación de subtítulos para audiencias globales?

Absolutamente. HeyGen soporta amplias capacidades multilingües y generación automática de subtítulos, permitiendo a las empresas localizar contenido de incorporación y otros vídeos para diversas audiencias globales de manera eficiente. Esto asegura un mayor alcance y accesibilidad para todos tus vídeos de formación.

¿Qué herramientas proporciona HeyGen para crear documentación en vídeo paso a paso?

HeyGen se integra perfectamente en varios flujos de trabajo, mejorando la documentación en vídeo a través de características como grabación de pantalla inteligente mediante una extensión de navegador o aplicación de escritorio. Sus capacidades de automatización, incluyendo Captura Mágica y Compartición Inteligente, aseguran que la creación y distribución de vídeos instructivos sea altamente eficiente.

