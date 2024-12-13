Generador de Vídeos de Flujo de Trabajo para la Incorporación Aumenta la Eficiencia de la Formación

Crea vídeos de incorporación atractivos sin esfuerzo utilizando avatares de IA para automatizar la formación de tus equipos de RRHH.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los equipos de RRHH que buscan optimizar sus procesos, desarrolla un vídeo de formación de 60 segundos para la incorporación que aproveche presentadores de IA para entregar información crucial. Este vídeo debe mantener un estilo visual y de audio limpio, corporativo e informativo, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para crear un tono autoritario pero acogedor para todos los nuevos empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo conciso de 30 segundos que demuestre una guía interna crítica de 'cómo hacer' para empleados existentes que necesiten recordatorios rápidos, enfocándose en una presentación visual dinámica, paso a paso, con texto animado. Asegura una fácil actualización de la información utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen y añadiendo subtítulos claros para accesibilidad, complementado por una voz en off concisa y útil.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 50 segundos específicamente para nuevos clientes internacionales, enfatizando la localización. El vídeo debe tener un estilo visual pulido, culturalmente sensible y accesible globalmente, utilizando la función de subtítulos de HeyGen para soporte multilingüe y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para adaptarse a varias plataformas, todo mientras se mantiene un tono cálido e informativo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Flujo de Trabajo para la Incorporación

Optimiza la formación de nuevos empleados y aumenta el compromiso con vídeos de incorporación potenciados por IA, haciendo que la información compleja sea clara y accesible para tu equipo.

1
Step 1
Crea Tu Contenido
Comienza introduciendo tu guion de incorporación o convirtiendo materiales existentes como PDFs y diapositivas en vídeo. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo de la plataforma para generar instantáneamente borradores iniciales para tus vídeos de incorporación.
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Personaliza tu vídeo seleccionando de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales o añadiendo avatares de IA realistas. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con tu marca y crear una experiencia consistente.
3
Step 3
Mejora y Localiza
Refina tu mensaje con voces en off profesionales o voces generadas por IA. Añade fácilmente subtítulos y traduce tu contenido a múltiples idiomas, asegurando que tus esfuerzos de localización lleguen a una fuerza laboral global.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus vídeos generados por IA y expórtalos en varios formatos adecuados para tu LMS o plataformas internas. Esto te permite automatizar la formación de incorporación y proporcionar experiencias dinámicas y atractivas para cada nuevo empleado.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Flujos de Trabajo Complejos

Transforma procedimientos de flujo de trabajo intrincados y conceptos técnicos en vídeos instructivos generados por IA claros y fáciles de entender para un aprendizaje sin complicaciones.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos de incorporación ideal?

HeyGen permite a los equipos crear vídeos de incorporación atractivos sin esfuerzo utilizando su intuitiva plataforma de creación de vídeos con IA. Con plantillas de vídeo personalizables y una potente funcionalidad de texto a vídeo, puedes generar rápidamente visuales profesionales e impresionantes que proporcionan una experiencia de vídeo atractiva para los nuevos empleados y son fáciles de actualizar.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar las experiencias de incorporación con avatares de IA?

¡Absolutamente! HeyGen te permite crear contenido de vídeo dinámico con avatares de IA realistas y voces en off personalizadas, mejorando la personalización para los vídeos de incorporación de empleados. Estos vídeos potenciados por IA ofrecen vídeos de bienvenida atractivos que hacen que los nuevos empleados se sientan conectados desde el primer día.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de formación?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación transformando texto en vídeos profesionales generados por IA, perfectos para guías de 'cómo hacer' y procedimientos operativos estándar. Los equipos de RRHH pueden automatizar la formación de incorporación de manera eficiente, asegurando una fácil actualización del contenido a medida que los procesos evolucionan, sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

¿Cómo puede HeyGen apoyar la localización del contenido de incorporación?

HeyGen ayuda a apoyar a las fuerzas laborales globales ofreciendo características robustas para traducir vídeos, haciendo que la localización del contenido de incorporación sea sencilla. Puedes presentar información con presentadores de IA en varios idiomas, asegurando que todos los empleados reciban vídeos instructivos claros y culturalmente relevantes, independientemente de su ubicación.

