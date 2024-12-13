Generador de Vídeos de Flujo de Trabajo para la Incorporación Aumenta la Eficiencia de la Formación
Crea vídeos de incorporación atractivos sin esfuerzo utilizando avatares de IA para automatizar la formación de tus equipos de RRHH.
Para los equipos de RRHH que buscan optimizar sus procesos, desarrolla un vídeo de formación de 60 segundos para la incorporación que aproveche presentadores de IA para entregar información crucial. Este vídeo debe mantener un estilo visual y de audio limpio, corporativo e informativo, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para crear un tono autoritario pero acogedor para todos los nuevos empleados.
Crea un vídeo conciso de 30 segundos que demuestre una guía interna crítica de 'cómo hacer' para empleados existentes que necesiten recordatorios rápidos, enfocándose en una presentación visual dinámica, paso a paso, con texto animado. Asegura una fácil actualización de la información utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen y añadiendo subtítulos claros para accesibilidad, complementado por una voz en off concisa y útil.
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 50 segundos específicamente para nuevos clientes internacionales, enfatizando la localización. El vídeo debe tener un estilo visual pulido, culturalmente sensible y accesible globalmente, utilizando la función de subtítulos de HeyGen para soporte multilingüe y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para adaptarse a varias plataformas, todo mientras se mantiene un tono cálido e informativo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora el Compromiso de Incorporación.
Utiliza la IA para crear vídeos de incorporación atractivos que capturen la atención y mejoren significativamente la retención de nuevos empleados.
Escala Programas de Incorporación Globales.
Produce eficientemente un alto volumen de vídeos de formación de incorporación para llegar y educar efectivamente a una fuerza laboral diversa y global.
Preguntas Frecuentes
¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos de incorporación ideal?
HeyGen permite a los equipos crear vídeos de incorporación atractivos sin esfuerzo utilizando su intuitiva plataforma de creación de vídeos con IA. Con plantillas de vídeo personalizables y una potente funcionalidad de texto a vídeo, puedes generar rápidamente visuales profesionales e impresionantes que proporcionan una experiencia de vídeo atractiva para los nuevos empleados y son fáciles de actualizar.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar las experiencias de incorporación con avatares de IA?
¡Absolutamente! HeyGen te permite crear contenido de vídeo dinámico con avatares de IA realistas y voces en off personalizadas, mejorando la personalización para los vídeos de incorporación de empleados. Estos vídeos potenciados por IA ofrecen vídeos de bienvenida atractivos que hacen que los nuevos empleados se sientan conectados desde el primer día.
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de formación?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación transformando texto en vídeos profesionales generados por IA, perfectos para guías de 'cómo hacer' y procedimientos operativos estándar. Los equipos de RRHH pueden automatizar la formación de incorporación de manera eficiente, asegurando una fácil actualización del contenido a medida que los procesos evolucionan, sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.
¿Cómo puede HeyGen apoyar la localización del contenido de incorporación?
HeyGen ayuda a apoyar a las fuerzas laborales globales ofreciendo características robustas para traducir vídeos, haciendo que la localización del contenido de incorporación sea sencilla. Puedes presentar información con presentadores de IA en varios idiomas, asegurando que todos los empleados reciban vídeos instructivos claros y culturalmente relevantes, independientemente de su ubicación.