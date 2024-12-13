Creador de Vídeos de Incorporación: Simplifica la Formación de Nuevos Empleados

Crea vídeos de incorporación de empleados atractivos al instante con el texto a vídeo desde guion de HeyGen, aprovechando la automatización impulsada por IA para una formación sin complicaciones.

Crea un vídeo conciso de 90 segundos que demuestre cómo una herramienta en línea de creación de vídeos de incorporación con IA simplifica la creación de contenido introductorio atractivo. Este vídeo, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de recursos humanos, debe presentar un estilo visual limpio y profesional con una voz en off de IA atractiva y segura, destacando específicamente las capacidades fluidas de 'Texto a vídeo desde guion' y la avanzada 'Generación de voz en off' para mostrar la generación automatizada de vídeos.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un clip dinámico de 60 segundos que muestre el poder de las plantillas personalizables para crear experiencias de incorporación de empleados impactantes. Diseñado para formadores corporativos y profesionales de marketing, el vídeo requiere un estilo visual y de audio moderno y animado, enfatizando la versatilidad de 'Plantillas y escenas' y el sólido 'Soporte de biblioteca de medios/stock' para una personalización completa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial informativo de 2 minutos que explique características complejas de software, aprovechando un avatar de IA para una instrucción clara. Dirigido a desarrolladores de software y equipos de soporte técnico, este vídeo debe mantener un estilo visual articulado y preciso con una voz de IA autoritaria, demostrando los 'Avatares de IA' de HeyGen para presentaciones, la precisa 'Generación de voz en off' y los 'Subtítulos/captions' automáticos para mejorar el aprendizaje en vídeos tutoriales.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional rápido de 30 segundos que ilustre la eficiencia de un creador de vídeos de incorporación para anuncios o actualizaciones rápidas. Este vídeo inspirador y de ritmo rápido, ideal para líderes de equipo ocupados y especialistas en comunicación, debe utilizar audio enérgico y visuales directos, enfatizando el 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' y el rápido 'Texto a vídeo desde guion' para resaltar la automatización impulsada por IA.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación atractivos y profesionales que cautiven a los nuevos empleados y optimicen tu proceso de formación con nuestra plataforma intuitiva de IA.

1
Step 1
Crea Tu Base
Comienza seleccionando entre nuestras diversas Plantillas y escenas o generando contenido directamente desde un guion. Establece rápidamente la estructura de tu vídeo a través de características de generación de vídeo automatizada.
2
Step 2
Añade Tu Toque Único
Mejora tu vídeo con un avatar de IA atractivo para presentar tu mensaje. Integra los colores y el logotipo de tu marca utilizando controles de marca para una personalización completa.
3
Step 3
Genera una Narración Atractiva
Transforma tu guion en voces en off de IA con sonido natural utilizando nuestra avanzada Generación de voz en off. Añade fácilmente subtítulos y captions para accesibilidad.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Incorporación
Finaliza tus vídeos de incorporación de alta calidad y optimízalos para varias plataformas utilizando el Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. Comparte tu contenido pulido de manera efectiva.

Casos de Uso

Optimiza la Incorporación de Clientes

Desarrolla vídeos de IA atractivos para guiar a nuevos clientes a través de la adopción de productos y resaltar historias de éxito, asegurando un viaje de incorporación fluido y efectivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo automatiza HeyGen la creación de vídeos de incorporación atractivos?

HeyGen actúa como una herramienta avanzada en línea de creación de vídeos de incorporación con IA, aprovechando la generación automatizada de vídeos para simplificar la creación de contenido. Los usuarios pueden crear fácilmente vídeos de incorporación dinámicos desde un guion utilizando avatares de IA y tecnología integrada de texto a voz.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la marca en vídeos de incorporación de empleados?

HeyGen proporciona características de personalización completa para vídeos de incorporación de empleados, permitiéndote mantener una fuerte consistencia de marca. Puedes utilizar plantillas personalizables, incorporar el logotipo de tu marca y colores específicos, y ajustar varios elementos para alinearlos perfectamente con la identidad de tu empresa.

¿Puede HeyGen soportar diversas necesidades de contenido como grabación de pantalla y voces en off de IA para vídeos tutoriales?

Sí, HeyGen es una herramienta integral de creación de vídeos que soporta contenido diverso, incluyendo grabación de pantalla para vídeos tutoriales detallados. Puedes mejorar tus vídeos con voces en off de IA de alta calidad y capacidades de texto a voz, asegurando una comunicación clara con subtítulos y captions generados automáticamente.

¿Ofrece HeyGen características para una eficiente postproducción y exportación de vídeos?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos ofreciendo robustas características de postproducción dentro de su editor de vídeo intuitivo. Soporta el redimensionamiento de relación de aspecto y proporciona varias opciones de exportación, asegurando que tu contenido de calidad profesional esté listo para cualquier plataforma.

