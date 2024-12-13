Generador de Vídeos de Introducción: Crea Viajes de Usuario Atractivos

Transforma la introducción de nuevos usuarios con vídeos profesionales y atractivos. Utiliza el Texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido sin esfuerzo.

Crea un vídeo de introducción de 1 minuto para gestores de productos técnicos, presentando a los nuevos usuarios una función de software compleja. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y profesional con una voz en off clara y autoritaria generada por IA, aprovechando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar la documentación en una experiencia atractiva de manera eficiente. Este contenido sirve como un generador de vídeos de introducción de alta calidad para una integración de usuario sin problemas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para desarrolladores de software que explique una nueva integración de API, mostrando grabaciones detalladas de pantalla intercaladas con gráficos animados, acompañados de una voz en off precisa y subtítulos claros. Este vídeo utilizará los Subtítulos/captions de HeyGen y su soporte de Biblioteca de medios/stock para proporcionar una experiencia de aprendizaje altamente personalizada, facilitando la colaboración sin problemas entre equipos técnicos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una guía rápida de 45 segundos dirigida al personal no técnico que necesita entender una nueva herramienta interna, caracterizada por visuales animados y atractivos y un avatar de IA amigable y alentador. Este proyecto integrará los avatares de IA de HeyGen y sus Plantillas y escenas para demostrar que no se necesitan habilidades para producir contenido efectivo, simplificando la curva de aprendizaje para cada empleado.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una guía técnica integral de 2 minutos para clientes empresariales que estandarizan su documentación en vídeo, empleando una estética corporativa pulida con una entrega de información clara y concisa, utilizando diversos activos multimedia. El vídeo debe resaltar el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen y su robusta generación de voz en off para producir vídeos de exportación profesionales, agilizando el proceso de creación de documentación en vídeo impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Introducción

Crea rápidamente vídeos de introducción profesionales para nuevos usuarios con nuestro generador impulsado por IA, que cuenta con plantillas personalizables, avatares y herramientas de edición sin problemas.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Elige entre una rica biblioteca de plantillas o utiliza guiones generados automáticamente por IA para comenzar rápidamente a crear tu vídeo de introducción.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido de Introducción
Personaliza tu vídeo añadiendo personajes de Avatar de IA, la marca de tu empresa y gráficos relevantes para transmitir tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Voz y Subtítulos
Mejora el compromiso con una voz en off generada por IA que suena natural y subtítulos generados automáticamente, asegurando que tu mensaje sea claro y accesible.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Renderiza y exporta vídeos en varios formatos y resoluciones, listos para compartir con tus nuevos usuarios en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Experiencias de Bienvenida Atractivas

.

Entrega mensajes de bienvenida inspiradores y resúmenes culturales, causando una fuerte primera impresión para los nuevos miembros del equipo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA mediante herramientas avanzadas?

HeyGen agiliza el proceso de generación de vídeos con IA utilizando un motor impulsado por IA que convierte texto en vídeo, permitiéndote crear contenido dinámico con Avatares de IA. Nuestra plataforma incluye potentes herramientas de edición y guiones generados automáticamente por IA para producir vídeos de alta calidad sin esfuerzo.

¿Qué opciones de personalización y exportación están disponibles para los vídeos de HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización completa, permitiéndote integrar gráficos y animaciones únicas utilizando diversas plantillas. Puedes exportar fácilmente vídeos en formato de archivo MP4 e incluso utilizar funciones avanzadas como el eliminador de fondo de vídeo y el redimensionamiento de relación de aspecto para diversas plataformas.

¿Puede HeyGen generar voces en off y guiones realistas con IA para mi contenido?

Absolutamente, HeyGen proporciona sofisticadas capacidades de generación de voz en off por IA que suenan increíblemente naturales, complementando tus Avatares de IA y cabezas parlantes. Con nuestros guiones generados automáticamente por IA, puedes producir rápidamente narrativas atractivas a partir de simples indicaciones de texto, acelerando la creación de contenido.

¿HeyGen admite la colaboración sin problemas para proyectos de vídeo?

Sí, HeyGen está diseñado para la colaboración sin problemas, permitiendo que los equipos trabajen juntos de manera eficiente en proyectos de vídeo. Nuestras funciones de Compartición inteligente aseguran una distribución fácil, haciendo sencillo compartir contenido de vídeo a través de tu organización o con partes interesadas externas.

